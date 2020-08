El mercado de fichajes nos está preparando un gran bombazo en la Premier League. James Rodríguez, quien ya no figura en el Real Madrid, estaría a detalles de ser nuevo jugador del Everton, club con el que se reunirá una vez más con Carlo Ancelotti.

James Rodríguez comentó públicamente hace unas semanas que estaba dispuesto a salir a cualquier equipo, con el único fin de poder jugar cada semana, ya que en el Real Madrid no veía posibilidad alguna de encajar en el esquema de Zinedine Zidane, pues ya tenía a sus ‘favoritos’… incluso estaba abierto a escuchar ofertas de la Liga MX.

El Everton de Carlo Ancelotti fue uno de los principales candidatos para llevarse al colombiano y ahora parece estar todo arreglado, pues sólo faltaría hacer el anuncio oficial.

James Rodríguez no entrenó con el Real Madrid este lunes y eso se debería a que el colombiano estaría arreglando los detalles contractuales de su partida rumbo al Everton.

An agreement between Everton and Real Madrid over the transfer of James Rodriguez could be less than 48 hours away.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 31, 2020