Más violencia: Reportan 3 detenidos por bronca en el Cruz Azul vs Chivas de la Liga MX

Chivas visitó a Cruz Azul en la recta final del Clausura 2022 de la Liga MX y no terminó de la mejor manera. Más allá de la victoria rojiblanca luego de los destrozos de su afición en el hotel de concentración, la violencia también se hizo presente en las tribunas del Estadio Azteca.

Estos hechos parecen incrementar de manera considerable desde la campal en Querétaro. Aquel partido contra Atlas pudo marcar un parteaguas en la Liga MX; sin embargo, los directivos tomaron medidas que no han solucionado nada.

Lo que sucedió en el Cruz Azul vs Chivas es prueba de ello. El aficionado en el futbol mexicano no conoce la tolerancia, mucho menos con un rival, y precisamente estas rivalidades son un problema grande. Peor tantito, en esta ocasión ni siquiera se trató del sector de las barras.

¿Qué sucedió durante el Cruz Azul vs Chivas?

A pesar de que la entrada en el Estadio Azteca para el duelo entre Cruz Azul y Chivas fue mala, la violencia entre aficionados sí estuvo presente. De acuerdo con información de los reporteros presentes, esto comenzó porque había una persona con playera del América en las gradas.

Estos detalles no se dieron a conocer en la postura de la Liga MX. En su publicación, se explicó que esto fue un conato de bronca, aunque en realidad sí hubo golpes, lanzamiento de vasos y más. Asimismo, se dijo que fueron tres las personas detenidas por este hecho.

“La Liga MX informa que al finalizar el partido entre Cruz Azul y Guadalajara, correspondiente a la Jornada 14, se presentó un conato de bronca entre aficionados. Elementos de seguridad llegaron al sitio para separar a los involucrados y detener a tres personas que permanecen en custodia de las autoridades pertinentes“, indica el comunicado.

DE NUEVO LA VIOLENCIA Aficionados de Cruz Azul golpearon a una persona con la playera del América, justo al finalizar el encuentro en el Azteca, la policía tuvo que intervenir. #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/P7uM1q3jkr — PressPort (@PressPortmx) April 17, 2022

Pero eso no fue todo, porque se estima que la cifra de detenidos ascendió a 15 tomando en cuenta a los revendedores. Por si fuera poco, las cosas en la cancha tampoco marcharon conforme lo esperado, pues una entrada de Ignacio Rivero sobre Alexis Vega desató la bronca en el campo.

Sin duda alguna, esta es otra prueba de que la Liga MX ha avanzado poco para erradicar la violencia. No obstante, el Cruz Azul vs Chivas dejó más que claro que este tema es muy complejo y que no se resolverá solo con un Fan ID.