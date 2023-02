Todavía no llega a la Selección Mexicana y ya le llueve sobre mojado a Diego Cocca, quien se perfila duro para ser el nuevo técnico de la Selección Mexicana, pues se dice mucho que convenció a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y de paso al comité de selecciones, por lo cual Tigres ya trabaja en conseguirse un nuevo estratega.

Cocca logró lo que muuuuchos no pudieron, incluyendo a Marcelo Bielsa y Ricardo Antonio La Volpe: hacer campeón al Atlas. Y lo más loco es que hasta lo hizo bicampeón, y eso le valió un buen contrato con Tigres, sin embargo, el argentino tiene un “pero” y ese es su estilo de juego.

Cocca hizo campeón al Atlas con una propuesta de juego defensiva, pero efectiva, eso sí, y por ahí van las primeras críticas, no sólo para el estratega sudamericano, sino para los dirigentes mexicanos.

Agencia Mexsport

Diego Cocca será un desastre con la Selección Mexicana

Una de las primeras voces en contra fue la de Néstor de la Torre, exdirector de la Selección Mexicana, quien de plano dijo que el Tri será un desastre si a nivel internacional jugamos al estilo de Diego Cocca, es decir, defensivo. ¿Se imaginan encarar a Estados Unidos o a Nicaragua defensivamente?

“Hizo un gran papel con el Atlas, jugando de la forma más defensiva que he visto después, pero México jugando internacionalmente de esa forma va a ser un desastre. A lo mejor con otro tipo de jugadores cambia su sistema, pero lo que le he conocido es un desastre. Siguen con conseguir el técnico de moda que ha tenido éxitos últimamente y no con planear de acuerdo a las características de los jugadores mexicanos”, dijo, en Marca, sobre la elección de los directivos mexicanos.

Agencia Mexsport

A Martinoli le gustaba más Almada que Diego Cocca

Una voz fuerte y a la vez crítica, además de argumentada, es la de Christian Martinoli, quien le restó importancia a la nacionalidad del nuevo timonel (y por lo tanto a su gentilicio), y consideró que el estratega de la Selección Mexicana se debe elegir de acuerdo con sus capacidad, y en ese sentido la otra opción, Guillermo Almada, le llena más el ojo, aunque al final todo dependerá de los jugadores.

“El gentilicio es lo de menos, pero muchos se traban con ese tema. Al final es la capacidad lo que se debe evaluar. Desde mi punto de vista el otro candidato era más capaz. El tiempo dirá, y sobre todo, dependerá del nivel del jugador nacional, ni más ni menos”, publicó en twitter.

Se confirma quien manda

Diego Cocca llegó al futbol mexicano para el Grupo Orlegi, primero para dirigir a Santos, donde no le fue bien, y después con Altas, donde la historia ya la conocemos todos. Roberto Gómez Junco hizo referencia precisamente a este vínculo de Cocca, y es que en el comité de selecciones nacionales está nada más ni nada menos que Alejandro Irarragorri, el patrón de Orlegi.

“Lo de Cocca no sería en afán de mejorar nada, sino de confirmar quién manda”, dijo el exjugador y analista, aunque Raoul Ortiz apuntó al representante del estratega.

“Christian Bragarnik, representante de Diego Cocca, metido hasta el fondo en la decisión del nuevo DT de Selección Nacional. Naca cambia, todo igual”, compartió.

¿Y usted qué opina de Cocca en la Selección Mexicana?

Será interesante escuchar a los que deciden por qué se decantaron por Diego Cocca cuando durante mucho tiempo Almada era al que mejor veían.

Ojo, que Cocca no es que tenga argumentos suficientes para dirigir a la seleccion. — Mauricio Ymay (@MauricioYmay) February 9, 2023

La realidad es que pudimos haber tenido a un DT revolucionario en Bielsa, a uno probado en manejo de jóvenes en Almada y acabamos Cocca por una cuestión más política que futbolística. Es un buen DT, pero no un innovador ni genera mucho entusiasmo. Una oportunidad perdida parece. — Martín del Palacio Langer (@martindelp) February 9, 2023

La afición mexicana al enterarse de que Diego Cocca sería el próximo técnico nacional: pic.twitter.com/BhUgT97Lxj — Simpsonito (@SoySimpsonito) February 9, 2023

Pues parece que ya está Diego Cocca en el Tri, ahora solo falta Iñigo Riestra en la FIFA y PUMMM, campeones del Mundo!! — Alex Gómez A. (@AlejandroGomezA) February 8, 2023

Si lo miran bien, Diego Cocca no más llegó a correr a Thauvin y se fue pic.twitter.com/KmfpRSRfjk — Analistas (@SomosAnalistas_) February 9, 2023

Miguel Herrera viendo que Diego Cocca primero le quitó el jale en los Tigres y ahora le ganó la Selección Mexicana:pic.twitter.com/nxXoTMbGd0 — Solo de Futbol ? (@DeFutbolMX1) February 8, 2023