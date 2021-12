¿Quién es Diego Cocca? El DT rompe maldiciones al que se apega Atlas

Si algo necesita Atlas es romper maldiciones y ya comenzó con la primera, que era la de llegar a una final de Liga MX. Diego Cocca fue el artífice de esta hazaña inicial y ya es característico en su carrera acabar con largas rachas negativas.

Como jugador fue parte de Atlas y conoció de primera mano lo que era fracasar con los ‘Rojinegros’, así que, ahora como técnico tiene la encomienda de acabar con esos 70 años sin ser campeón.

Llega con excelentes credenciales para poder acabar con esa racha de años sin campeonar. Diego Cocca es un experto, varias veces en su carrera lo ha conseguido y es conocido en Argentina por esta situación. Atlas tiene toda la confianza puesta en este atributo de su técnico y también le tienen que ayudar dentro del campo.

La racha de maldiciones que quebró Diego Cocca

Defensa y Justicia

Un equipo modesto de la segunda división argentina y que nunca en su historia había estado en primera. Cerca de bajar de división, más que de subir. Diego Cocca tomó las riendas del equipo y en un año, logró romper la maldición del club… consiguió el tan ansiado ascenso.

Actualmente el equipo vive uno de sus mejores momentos. En el 2020 de la mano de Hernán Crespo ganaron la Copa Sudamericana y fueron subcampeones de la primera división en Argentina.

Racing de Avellaneda

La ‘Academia’ -pero no la del Atlas, sino la de Argentina- fue el siguiente equipo en el que rompió una maldición. Algo que parecía imposible, porque habían pasado algunos años de mala suerte en la espalda de Racing, jugadores y cuerpo técnico… la de no salir campeón. (También encuentras las similitudes con Atlas, posiblemente no sea coincidencia).

Diego Cocca se convirtió en leyenda de Racing Club de Avellaneda, al conseguir el campeonato en la temporada 2014. Una racha negativa más a la cuenta del DT Argentino y que le daría más crédito para que la gente de Atlas sueñe con el tan ansiado campeonato.

Atlas

Diego Cocca sabe de la importancia y todo el peso de lo que significa no ser campeón en Atlas, ya tiene experiencia como jugador y sabía perfectamente a lo que se enfrentaba desde que decidió tomar las riendas de los ‘Rojinegros’. Con su historial de romper maldiciones, era una raya más al tigre.

Ya rompió la primera maldición y no fue nada sencillo. Llego a una final con Atlas en Liga MX, algo que no sucedía desde hace 22 años. Así que, lo que resta está frente a él y la posibilidad de hacer aún más historia para su carrera profesional, aunque el reto no es sencillo -por la parte de enfrentar a León tampoco-, 70 años sin ser campeón es el mayor reto de su vida.