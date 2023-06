Al fin se acabo la pesadilla llamada Diego Cocca. Una decisión más que esperada después de la horrorosa exhibición que la Selección Mexicana tuvo en la Liga de Naciones de la CONCACAF y aquí te contamos algunos de los pecados del argentino.

La continuidad de Cocca al frente de México siempre estuvo condicionada a ganar sí o sí la Copa Oro y nadie tomó en cuenta que la Liga de Naciones de la CONCACAF fue la verdadera piedra en el zapato del entrenador.

El argentino llegó al banquillo tricolor el 10 de febrero este año en medio de polémicas y de la furia de Tigres, a quienes les dejó tirada la chamba con tal de llegar al puesto que dejó vacante el ‘Tata’ Martino, poco le importó a Cocca que el Clausura 2023 estuviera empezando.

El problema no fue llegar al TRI, el problema fue que todas las negociaciones se hicieron por debajo del agua, aunque lo nieguen, la directiva ‘Felina’ se enteró prácticamente un día antes de los planes del que era su entrenador.

Por si eso fuera poco, Diego nunca estuvo entre los candidatos de la Federación Mexicana de Fútbol, fue en cosa de una semana que le ganó la carrera a Guillermo Almada, Ignacio Ambriz y hasta a Miguel Herrera, aunque él tenía menos chance que el resto, por eso de sus problemitas de ira.

Durante sus cuatro meses al frente del equipo, Dieguito Cocca cosechó una racha de tres victorias, tres empates y una derrota, números que en apariencia no son tan malos, pero en el tramite fueron un auténtico insulto al fútbol, sobre todo el juego contra Estados Unidos en donde México demostró que aún podía hundirse más el barco.

Aunque el duelo contra Jamaica en el Estadio Azteca sentó las bases del fracaso de la ‘Era Cocca’, en casa la Selección Mexicana fue incapaz de jugar, no hablemos de ganar, la falta de ideas en el medio campo y el poco instinto de ataque fue una actuación bastante similar a la que dieron en el Mundial de Qatar, pobre y humillante.

Jaime Lozano fue presentado como el técnico interino con una frase que deja en claro todo lo vivido entre jugadores y Diego Cocca. “Los jugadores te conocen y te quieren bien Jaime” dijo Juan Carlos Rodríguez, presidente de la FMF, al buen entendedor pocas palabras, el vestidor del TRI estaba roto.

La derrota contra Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF fue la gota que derramó el vaso y destapo la cloaca al interior del grupo, no solo la afición estaba y está molesta con Cocca, también varios jugadores estaban inconformes con sus decisiones.

Uno de ellos fue Johan Vásquez a quien el argentino nunca tomó en cuenta en el cuadro titular y solo lo llevo a pasear. Es cierto, no juega en un club grande en Italia, pero ha sido titular con el Cremonese y juega en la Serie A, un nivel mil veces superior al de la Liga Mx, aún así no fue suficiente para que fuera tomado en cuenta.

“Me causa un poco de molestia, obviamente que todos queremos jugar, me acuerdo que cuando estaba en México no jugaba cuando venía a la Selección, me decía a mí mismo que trataría de ir a Europa para ganar esa jerarquía, hoy en día no cambia esa situación y ya no sé qué hacer la verdad”

Johan Vásquez, sobre su participación en el TRI