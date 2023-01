De regreso a la Liga MX: Diego Lainez es nuevo jugador de Tigres con números tristes en Europa

Ya es oficial. Diego Lainez está de regreso en el futbol mexicano y firmó contrato con Tigres en calidad de préstamo y con la intención de que su carrera repunte. El extremo formado en América no la hizo en Europa, a pesar de que formó parte del Real Betis y luego del Sporting Braga.

Y no lo decimos nosotros, sino que los números hablan por sí solos. El también mediocampista salió de Coapa como campeón y su juego llamó la atención en el Viejo Continente, pero la realidad es que solo tenía 19 años, menos de 2 como profesional y algunos expertos señalaban su falta de experiencia como un problema.

Ricardo La Volpe, quien lo debutó en Primera División, declaró en algún momento que Lainez no estaba listo para jugar en Europa. De acuerdo con el estratega, la decisión de ir al Betis no era la ideal, pues necesitaba a otro equipo que terminara de formarlo.

Antes de Tigres: Los números de Diego Lainez en el futbol europeo

Lo que comenzó como una de las grandes promesas del América, descubierta por La Volpe, se apagó durante su paso por Europa. Diego Lainez emigró hacia el Real Betis en España, aún cuando se rumoró que el Ajax hizo su luchita para ficharlo, y nadie imaginaba que terminaría regresando para jugar con Tigres.

Las cosas parecían marchar bien de la mano de Quique Setién en el banquillo verdiblanco; Lainez registró actividad en 12 partidos de Liga en la segunda parte de la campaña 2018/19 y dio una asistencia enfrentando al Barcelona. Sin embargo, en la temporada 2019/20 solo participó en 15 de 38 partidos de LaLiga, no anotó ni dio asistencias.

Para la temporada 2020/21 hubo otro cambio en el banquillo del Betis. Manuel Pellegrini abrió ciertos espacios para Diego Lainez, quien participó en 21 de 38 partidos y registró dos asistencias. Eso sí, los goles llegaron en Copa del Rey, así como en la Europa League.

Diego Lainez jugará en Tigres tras su paso por Europa / Getty Images

Finalmente, el mexicano no logró consolidarse con la escuadra bética y salió a préstamo con 55 partidos disputados y 3 anotaciones; no obstante, la historia en el Sporting Braga no fue muy distinta.

La cesión de Diego Lainez para la temporada 2022/23 tampoco comenzó mal, pero sí derivó en su llegada a Tigres. Su primera anotación en el futbol portugués cayó ante el Arouca en Liga y, más adelante, consiguió su segundo y último gol con el Braga en el torneo de Copa.

Entre partidos en la banca y otros a los que ni siquiera fue convocado, el entorno de Lainez se llenó de rumores. Así que regresa a la Liga MX para incorporarse a Tigres solo con 6 partidos jugados en Portugal… Números bastante tristes para un futbolista que proyectaba un gran futuro.

Diego Lainez reforzará a Tigres luego de jugar con el Braga de Portugal / Getty Images