Lo que necesitas saber: Para Diego Luna, España es una de las selecciones a seguir en el Mundial 2026.

Diego Luna todavía tiene muy presente el gol que le anularon a México contra Alemania en el Mundial del 1986. Sí, ese mismo que pudo haber llevado a los nuestros a semifinales, pero en su lugar, se fueron eliminados en tanda de penales. Lo que pudo haber sido.

Sin embargo, también recuerda algo muy importante; en aquel entonces era tan solo un niño lleno de ilusión, no sabía nada de aquella famosa frase y sentimiento del ‘jugamos como nunca y perdimos como siempre’. Por el contrario, sintió ‘que éramos unos chingones’ por llegar a cuartos de final.

Para él, Gil Morita, Armando González y Brian Gutierrez, entre otros de los más jovenes de la Selección, tampoco sienten esa frustración del pasado tan arraigada; tienen otra mentalidad. Y eso podría ser la clave para que México llegue más lejos en el Mundial 2026 ¿Se imaginan?

Acá les dejamos la entrevista completa con 25 minutos con exceso de calidad y charla, para que no se la pierdan.

El gol que le robaron a México y Diego Luna en 1986

“Fue la primera vez que me robaron un partido, porque ese gol era gol. No fue falta y nos lo robaron, nos la aplicaron”, dice Diego Luna al recordar aquel partido entre México vs Alemania del Mundial de 1986, cuando se enfrentaron en cuartos de final.

En el segundo tiempo de aquel partido, Francisco Javier ‘Abuelo’ Cruz ingresó de cambio y marcó el 1-0. Ese gol le pudo dar la victoria a México, pero el árbitro colombiano, Jesús Díaz, decidió anularlo por una falta previa al tiro, dejando a la Selección y los aficionados, con el sueño en las manos.

La historia pudo ser muy diferente si hubiera sido válido. probablemente el partido no se habría definido en la tanda de penales. Tampoco hubiéramos visto fallar a Fernando Quirarte ni a Raúl Servin y México habría llegado por primera vez a las semifinales, pero como sabemos, el hubiera no existe.

Algunos aficionados todavía sufren por el ‘No era penal’ de Brasil 2014, pero a otros, los que vivieron Mundial del 1986, les sigue doliendo ese gol anulado.

El futbol sigue siendo 11 vs 11

Diego Luna sabe que estamos en tiempos en los que parece que a la FIFA lo único que le interesa es el negocio y no el deporte. Tener más patrocinadores, hacer más números musicales, aumentar el precio de lo boletos y hasta cobrar la entrada en algunos fan fest.

Afortunadamente para el futbol y nosotros los aficionados; al final del día, todo se resume a 11 contra 11 más el apoyo de la afición.

“Por un ratito sí se trata de 11 contra 11 y el público que los mira. Eso es lo bonito del fútbol, que no importa que pase alrededor, hay un momento en el que celebra la mejor versión de nosotros. La cancha es pareja, son 11 contra 11, el más débil tiene una oportunidad con el más fuerte“.

Diego Luna, en Sopitas FC

¿Existe la película perfecta de futbol?

La respuesta corta (y de Diego Luna) es que, no ¿Por qué? “No puede haber una película de futbol, porque el futbol ya es casi una película perfecta”.

Tenemos una historia que se desarrolla en 90 minutos o más, con una enorme cantidad de cámaras que siguen los movimientos de cada uno de los protagonistas. Con un descanso de 15 minutos (más las pausas de hidratación) para analizar cada una de las jugadas.

Todo eso le gana a cualquier película que intente replicar la pasión que sienten los jugadores, entrenadores y los aficionados, dentro o fuera del estadio.

Diego, como muchos de nosotros, tiene la esperanza de que México pueda hacer historia en el Mundial 2026, tal vez no sean campeones, pero si todo sale bien, pueden llegar a cuartos de final, como la última vez que fueron locales.

Ya sabemos que no, pero ¿Y si sí?