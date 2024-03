Lo que necesitas saber: Harry Kane llegó a 30 goles en Bundesliga y tan solo se han disputado 25 partidos

¿Qué es un hat-trick en el futbol? Técnicamente, es cuando un jugador anota tres goles, uno con la pierna izquierda, otro con la derecha y uno más de cabeza; esa es la definición correcta.

A últimas fechas, con que un jugador meta tres goles en un partido, se le puede decir hat-trick y nadie se opondrá a que le digan de esa manera, aunque en cuanto a definición le deberíamos decir triplete.

Peeeeeeeeeeero, los alemanes tienen un concepto diferente de lo que es un hat-trick y hasta impusieron sus propias reglas para definir cuando sí se lograba uno y cuando no.

Haaland uno de los jugadores que saben a la perfección lo que es hacer tres goles en un partido – Foto: Getty Images

¿Cuáles son las diferencias entre hat-trick?

Para ser más claros, según la Bundesliga hacer un hat-trick es cuando se logran tres goles consecutivos en el mismo tiempo, si no lo logra de esta manera, no es considerado.

O sea, cualquier jugador que esté en la Bundesliga o alguna división inferior, deberá de hacer tres goles sin que nadie meta uno entre esas anotaciones y en el mismo tiempo.

Así que, muchos de los exjugadores y actuales militantes de la Bundesliga tendrán que revisar los registros para saber si hicieron un hat-trick o un triplete… pueden contar a Erling Haaland en esta lista.

La Bundesliga y su regla para el hat-trick – Foto: Getty Images

Harry Kane, el último en pasar a ser triplete

El Bayern Munich enfrentó al Mainz en la jornada 25 de la Bundesliga y como venían enrrachados de la clasificación a la Champions, le pasaron por encima a su rival.

Regresó el viejo Gigante Bávaro que aplastaba a sus rivales a placer y si alguien brilló un poco más que sus compañeros, ese fue Harry Kane con tres goles en el partido.

El inglés cayó perfecto en el conjunto alemán y amenaza el récord de Lewandowski de más goles en una temporada. Pero, regresando al tema, Harry Kane pensó que había hecho un hat-trick, pero nanai.

Solo que los registros no dicen lo contrario, porque sus goles no fueron consecutivos y no fueron en el mismo tiempo. Así que, se quedará con las ganas de decir que hizo un hat-trick, por lo menos en Alemania.

Esta temporada, Harry Kane ha hecho en cuatro partidos tres goles y ninguno de ellos puede ser considerado como hat-trick, de acuerdo con la definición de la Bundesliga… más suerte para la próxima Hurri-Kane.

El balón del triplete de Harry Kane – Foto: Getty Images

