EllasEnElEstadio: ¿Qué méritos necesita un equipo de Liga MX Femenil para jugar en el mismo estadio que un varonil?

El futbol femenil sigue padeciendo las secuelas de su propia historia. Los directivos que hace años alejaron a las mujeres del balón hoy ya no están, pero aquellas que forman parte de torneos como la Liga MX Femenil se enfrentan a ser menospreciadas y comparadas con el balompié protagonizado por hombres.

Esto se ve reflejado en la gestión de los partidos. En México no vemos un partido femenil en horario estelar, a menos que la Liga MX esté en Fecha FIFA y no haya más actividad. Por razones lógicas, tal vez. No obstante, se supone que todos y todas somos iguales, por lo que el trato tendría que ser al menos un poco equitativo.

La diferencia no solo es en ese aspecto, ya que los horarios de la Liguilla dejan mucho que desear. ¿Ustedes se imaginan unos cuartos de final varoniles en el que los cuatro partidos se jueguen el mismo día? Peor tantito, ¿que se jueguen el mismo día e incluso se encimen en cuanto a la hora?

Hay cosas que solo pasan en el futbol femenil y esa es una de ellas. Todos los partidos de ida del AP2021 se disputaron el viernes 3 de diciembre; los de vuelta el lunes 6 de diciembre. La ida del Clásico Nacional se empalma durante 30 minutos con el Tijuana vs Rayadas… Algo que nunca ocurriría con los hombres.

¿Y qué tal Atlas Femenil? Las Rojinegras jugarán los cuartos de final a puerta cerrada, mientras el equipo varonil llena el Jalisco en semifinales. Esa solo es una probadita de todas las diferencias entre una rama y otra. El tema de los estadios está presente incluso fuera de la Liguilla e incluso es impedimento para introducir el VAR a la Liga MX Femenil.

Cruz Azul, el único equipo sin estadio en Liguilla de Liga MX Femenil

A pesar de que las Celestes tuvieron un rendimiento bajo en las últimas jornadas del Apertura 2021, hicieron historia en la Liga MX Femenil. Su primera clasificación a la Liguilla despertó la ilusión de su afición y dividió las opiniones en cuanto a jugar en el Estadio Azteca.

Repito pregunta: ¿Se imaginan al equipo varonil de Cruz Azul jugando en La Noria? Ni de chiste, pero eso sí pasará con las dirigidas por Roberto Pérez. Aunque a opinión muy personal, llevar a la escuadra cementera al Coloso de Santa Úrsula sería una contradicción a estas alturas del partido.

Lo vimos con América en otro momento: después de brillar en la Cancha 5 de Coapa, las llevaron al Azteca y no encontraron su nivel, hasta goleada se llevaron por parte de Rayadas en los cuartos de final del Guardianes 2021. No obstante, la diferencia con La ‘Máquina’ es que ellas ya tenían un estadio, el 10 de diciembre.

Selección Mexicana: A destiempo y un desencuentro con su afición

La Liga MX Femenil y sus equipos no son los únicos que enfrentan cierta desigualdad. La Selección Mexicana arrancó el 2021 con un nuevo proceso, bajo la dirección técnica de Mónica Vergara y con mucha más actividad que en otros años. Sin embargo, no todo en el balance es positivo.

Y ahí hay que hablar más allá de la cancha, porque las constantes concentraciones han permitido avanzar hasta superar a potencias como Canadá. Aun así, la Fecha FIFA de noviembre quedará marcada por varios errores. La convocatoria se anunció con rival y fechas definidos para dos partidos amistosos; por el contrario, no había sedes ni horarios establecidos.

Las dudas crecieron entre los aficionados, no se sabía si podrían ver a México como se logró en otros compromisos. El primer amistoso ante las campeonas olímpicas se llevó a cabo el sábado 27 de noviembre y el anuncio sobre la sede y el horario llegó hasta el miércoles 24 de noviembre; ese mismo día, se confirmó que el segundo partido sería el martes 30 a las 16:30 horas del centro de México, en el Estadio Azulgrana.

Los boletos se pusieron a la venta el jueves 25 de noviembre. Aproximadamente cinco o menos días de venta en los que miles de personas ni se enteraron o ya no pudieron asistir. Cabe resaltar que en México, ese horario es estrictamente laboral y aun más en un martes. Una vez más: ¿Se imaginan si esto ocurre con la selección varonil? Ni en un sueño loco.

Y más loco todavía que el primer encuentro se llevara a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (otra vez). Una sede que los futbolistas no ocuparían, pero que las jugadoras han tenido que adoptar en más de una ocasión. La Selección Mexicana venció 2-1 a Canadá Y a transmisión se realizó solo por Facebook… algo que solo sucede en el futbol femenil.

La buena noticia es que, al final, hubo buena cantidad de afición en el Estadio Azulgrana. Las futbolistas (mexicanas y canadienses) pudieron convivir con cientos de personas que las admiran y demostraron una vez más que hay un gran interés en su trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

¿Qué méritos regalarían un poco de igualdad?

Los casos de Cruz Azul en la Liga MX Femenil y el de la Selección Mexicana se juntaron en la misma semana. La afición mostró su descontento en redes sociales y argumentó fuerte sobre la desigualdad. Por si fuera poco, la Liga anunció cambio de horario en la vuelta del Clásico Nacional y ahora se jugará a la misma hora que el Tigres vs Cruz Azul… un chiste.

La ‘Barra Feminista’ publicó una serie de cuestionamientos por demás válidos y también expuso los motivos por los que la igualdad es importante: “Jugar en un estadio dignifica y aporta seriedad al trabajo de una jugadora profesional de futbol femenil“.

Y esa no es ninguna mentira. Si la Liga MX Femenil se presentó como una competencia profesional del futbol mexicano, así debería ser tratada. Si la afición cree que hay un buen o mal nivel, eso no está relacionado con lo indicado por los reglamentos… Así que hago una última pregunta: ¿Qué tendrán que hacer las futbolistas profesionales que sea tan extraordinario como para ser tratadas como lo que son?