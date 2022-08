El Mundial Sub 20 de Costa Rica 2022 representará una nueva oportunidad para ver a las jóvenes figuras del futbol internacional, pero la exposición va más allá de la cancha. Estos torneos también abren nuevas puertas en los banquillos, empezando por las directoras técnicas.

Si hace años era imposible imaginarnos a las futbolistas en competencias internacionales, qué decir de las estrategas. Sin embargo, el juego ha evolucionado y nueve de las 16 selecciones participantes contarán con una entrenadora.

¿Un dato a destacar? De esas nueve, solo una es latinoamericana y sí, en mexicana. Se trata de Ana Galindo, quien además de asistir al Mundial Sub 20 de Costa Rica, irá a la India con la Sub 17 en unos meses.

Conoce a las 9 directoras técnicas del Mundial Sub 20 de Costa Rica

Ana Galindo: Actual directora técnica de la Selección Mexicana Sub 17, se hizo cargo de la Sub 20 para el Mundial de Costa Rica tras la salida de Maribel Domínguez. Además de pelear por dos Mundiales, en 2022 también se convirtió en la primera mujer que dirige a una selección varonil en México.

Egresada de la UNAM, fue auxiliar técnica de Leonardo Cuéllar en América y tuvo una etapa en el cuerpo técnico de la selección de futbol de playa. En el Premundial de la Concacaf Sub 17, su equipo rompió récord de goles y apenas perdió un partido.

Selección Mexicana

Leah Blayney: Después de tres años como auxiliar de las categorías con límite de edad, fue nombrada directora técnica de Australia. La experiencia de la estratega incluye funciones como scout para los Juegos Olímpicos de 2016 y el Mundial mayor de Francia 2019.

Antes de llegar al banquillo, fue jugadora y pasó por el futbol de su natal Australia, así como por Estados Unidos y Suecia.

Cindy Tye: Se trata de una de las directoras técnicas con mayor experiencia en el Mundial Sub 20 de Costa Rica. Con 20 años de carrera en los banquillos, comandará a Canadá, también ha sido asistente y ya dirigió a este país en la Copa del Mundo de esta categoría en 2016.

Es Licenciada en Educación Física con una Maestría en Educación.

Sonia Haziraj: La DT de Francia no se plantea un objetivo diferente al campeonato. En agosto de 2019 comenzó su trabajo con la categoría Sub 19 y dos años después, tomó a la Sub 20 para preparar el Mundial.

Ha dirigido ocho partidos en su ciclo mundialista, de los cuales ganó cinco y perdió tres.

Kathrin Peter: Alemania será rival de México en el Mundial Sub 20 de Costa Rica y cuenta con una experimentada estratega. A la par, comanda a la Sub 19.

La misma Peter dio a conocer las fortalezas de su equipo; una defensa ordenada y que recibe pocos goles, así como una ofensiva y un mediocampo que presiona fuerte. A las alemanas les gusta tener el balón y están conscientes de las individualidades del Tri.

Getty Images

Hwang In-sun: La exfutbolista fue elegida como directora técnica de Corea del Sur Sub 20 de cara al Mundial de Costa Rica 2022, convirtiéndose en la primera mujer al frente de una selección de su país. Mediocampista en su momento, pasó más de 10 años defendiendo la playera de su país.

Asimismo, hizo historia en 2002 al marcar el gol que representó la primera clasificación de Corea a un Mundial femenil.

Jessica Torny: Además de dirigir a Países Bajos Sub 20 y buscar el título del Mundial de Costa Rica, es asistente en la selección mayor del mismo país. Exfutbolista y seleccionada nacional, registró 62 partidos con la escuadra neerlandesa.

Antes de esta Copa del Mundo, pasó por categorías Sub 15 y Sub 19, equipo con el que llegó a semifinales de dos campeonatos de la UEFA.

Getty Images

Gemma Lewis: Directora técnica de Nueva Zelanda Sub 20 desde 2019, será una de las rivales de México y Ana Galindo en el Mundial de Costa Rica. Encabeza un proceso largo en su país, con experiencia como auxiliar de Sub 17 y 20.

Tracey Kevins: Estratega de Estados Unidos, llegó a su federación para comandar a la categoría Sub 15 en 2017. Dos años después, ascendió a la Sub 17 (también fue asistente en esa categoría) y va por su primera Copa del Mundo con la Sub 20.

Kevins tuvo menos de un año de preparación para el Premundial y el Mundial Sub 20 de Costa Rica; fue nombrada directora técnica de la escuadra en octubre de 2021 y se llevó el título de la Concacaf.

Getty Images