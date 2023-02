Ulises Dávila es uno de esos futbolistas mexicanos que han picado piedra para lograr sus metas de triunfar fuera de nuestro país y lo ha conseguido en Australia con varios equipos.

Actualmente juega para el Macarthur FC, equipo con el que ha conseguido ganar la última copa de Australia, pero el éxito del que actualmente goza, también vino con situaciones completamente desafortunadas para él.

Ulises Dávila, campeón de copa con el Macarthur – Foto: Especial

Primero, no poder triunfar en su país, pues en Santos no logró encontrar su mejor forma futbolística y tuvo que partir a buscar otras oportunidades que en la Liga MX ya no encontró.

Su lugar lo encontró en Australia, donde se ha consolidado y se ha vuelto uno de los referentes de aquel futbol. Primero con el Wellington Pheonix y posteriormente con su actual equipo, pero la vida le tenía un golpe más duro.

El mexicano, capitán del Macarthur FC – Foto: Getty Images

El fallecimiento de la esposa de Ulises Dávila y sus palabras para un documental en Australia

En el 2022, Ulises Dávila sufrió la pérdida de su esposa. Falleció en el mes de mayo pasado, dejando al futbolista con su hijo. Y este triste capítulo de la vida del mexicano fue llevado a un documental.

Keep Up realizó un pequeño capítulo sobre el capitán del Macarthur FC sobre el fallecimiento de su esposa Lily. El mediocampista habló sobre aquellos momentos en el documental y las frases son de esas que estremecen el kokoro al instante.

Ulises Dávila y su esposa Lily – Foto: Twitter (@mfcbulls)

En una parte de la grabación, Ulises Dávila habla de la petición que le hizo a Dios, sobre entregarle su vida y sus piernas a cambio de la vida de su esposa: “Haz lo que sea para resolver mi problema. Toma mi vida, mis piernas, toma todo lo que quieras“, dijo con lágrimas en los ojos.

Cuando se estrenó el adelanto, Ulises Dávila mandó un mensaje en sus redes sociales: “No fue nada fácil hacer esto, se me rompe el corazón una y otra vez… pero por el amor, el honor y el respeto que le tengo a mi hermosa lily, merece que se muestre lo que fuimos, la hermosa familia que creamos, lo mucho que nos amamos y disfrutamos la vida, lo mucho que sufrimos”, mencionó.

“Y luchamos juntos… Y que al final Dios y la vida eligió lo que es mejor para nosotros. Solo nos queda amarte y recordarte tan feliz como siempre mi amor. Gracias por todo, daré lo mejor de mi siempre. Amarte fue placer“, agregó y es imposible que el corazón no se estruje con estas palabras… ¡Ánimo Ulises, que tu mayor fan te ve desde arriba!