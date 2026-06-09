Lo que necesitas saber:

32 de los 104 partidos del Mundial 2026 pasarán por televisión abierta, el resto van por ViX Premium

Llegó el momento de hablar del Mundial 2026 en presente… ¡Porque ya empieza! Y como acá no queremos que te pierdas ninguno de los 104 partidos, te queremos compartir dónde ver cada encuentro día por día.

Especialmente queremos responder la pregunta que mucha afición se está haciendo: ¿Qué partidos pasarán por televisión abierta?

listas mundial 2026
Foto: Carlos Zepeda – MexSport

¿Dónde ver el Mundial 2026?

Porque como te contamos hace tiempo, Televisa se quedó con los derechos del Mundial 2026 y pasarán los 104 partidos por ViX Premium, para lo cual hay que suscribirse al plan ‘Pase Mundial 2026’.

Pero anunciaron desde entonces que 32 de los 104 partidos van por televisión abierta, tanto en Televisa como por TV Azteca.

Así que sin más, vamos día por día con todos los partidos del Mundial 2026 y dónde ver cada uno según el calendario oficial de FIFA.

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Imagen: MexicoCity26 Facebook

Dónde ver los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica – 13:00 horas – Canal 2, Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Corea del Sur vs. Chequia – 20:00 horas – ViX

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – 13:00 horas – ViX
  • Estados Unidos vs. Paraguay – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Sábado 13 de junio

  • Qatar vs. Suiza – 13:00 horas – ViX
  • Brasil vs. Marruecos – 16:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Haití vs. Escocia – 19:00 horas – ViX
  • Australia vs. Turquía – 22:00 horas – ViX

Domingo 14 de junio

  • Alemania vs. Curazao – 11:00 horas – ViX
  • Países Bajos vs. Japón – 14:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Costa de Marfil vs. Ecuador – 17:00 horas – ViX
  • Suecia vs. Túnez – 20:00 horas – ViX

Lunes 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde – 10:00 horas – ViX
  • Bélgica vs. Egipto – 13:00 horas – ViX
  • Arabia Saudita vs. Uruguay – 16:00 horas – ViX
  • Irán vs. Nueva Zelanda – 19:00 horas – ViX

Martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal – 13:00 horas – ViX
  • Irak vs. Noruega – 16:00 horas – ViX
  • Argentina vs. Argelia – 19:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Austria vs. Jordania – 22:00 horas – ViX

Miércoles 17 de junio

  • Portugal vs. RD Congo – 11:00 horas – ViX
  • Inglaterra vs. Croacia – 14:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Ghana vs. Panamá – 17:00 horas – ViX
  • Uzbekistán vs. Colombia – 20:00 horas – ViX

Jueves 18 de junio

  • Chequia vs. Sudáfrica – 10:00 horas – ViX
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – 13:00 horas – ViX
  • Canadá vs. Qatar – 16:00 horas – ViX
  • México vs. Corea del Sur – 19:00 horas – Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia – 13:00 horas – ViX
  • Escocia vs. Marruecos – 16:00 horas – ViX
  • Brasil vs. Haití – 18:30 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Turquía vs. Paraguay – 21:00 horas – ViX

Sábado 20 de junio

  • Países Bajos vs. Suecia – 11:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Alemania vs. Costa de Marfil – 14:00 horas – ViX
  • Ecuador vs. Curazao – 18:00 horas – ViX
  • Túnez vs. Japón – 22:00 horas – ViX

Domingo 21 de junio

  • España vs. Arabia Saudita – 10:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Bélgica vs. Irán – 13:00 horas – ViX
  • Uruguay vs. Cabo Verde – 16:00 horas – ViX
  • Nueva Zelanda vs. Egipto – 19:00 horas – ViX

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria – 11:00 horas – ViX
  • Francia vs. Irak – 15:00 horas – ViX
  • Noruega vs. Senegal – 18:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Jordania vs. Argelia – 21:00 horas – ViX

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán – 11:00 horas – ViX
  • Inglaterra vs. Ghana – 14:00 horas – ViX
  • Panamá vs. Croacia – 17:00 horas – ViX
  • Colombia vs. RD Congo – 20:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Miércoles 24 de junio

  • Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – 13:00 horas – ViX
  • Suiza vs. Canadá – 13:00 horas – ViX
  • Escocia vs. Brasil – 16:00 horas – ViX
  • Marruecos vs. Haití – 16:00 horas – ViX
  • Chequia vs. México – 19:00 horas – Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur – 19:00 horas – ViX

Jueves 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania – 14:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Curazao vs. Costa de Marfil – 14:00 horas – ViX
  • Japón vs. Suecia – 17:00 horas – ViX
  • Túnez vs. Países Bajos – 17:00 horas – ViX
  • Turquía vs. Estados Unidos – 20:00 horas – ViX
  • Paraguay vs. Australia – 20:00 horas – ViX

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs. Francia – 13:00 horas – ViX
  • Senegal vs. Irak – 13:00 horas – ViX
  • Uruguay vs. España – 18:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita – 18:00 horas – ViX
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica – 21:00 horas – ViX
  • Egipto vs. Irán – 21:00 horas – ViX

Sábado 27 de junio

  • Panamá vs. Inglaterra – 15:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Croacia vs. Ghana – 15:00 horas – ViX
  • Colombia vs. Portugal – 17:30 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • RD Congo vs. Uzbekistán – 17:30 horas – ViX
  • Jordania vs. Argentina – 20:00 horas – ViX
  • Argelia vs. Austria – 20:00 horas – ViX
Alineación titular de México vs Serbia
Selección Mexicana / Foto: Mexsport

Dónde ver los dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales y final del Mundial 2026

La dinámica de transmisión se mantiene igual en la fase final del Mundial 2026, donde algunos partidos están previstos para pasar en televisión abierta solo si México los juega, lo cual depende de la posición que consiga en el grupo.

Domingo 28 de junio

  • 2A vs. 2B – 13:00 horas – Canal 2, Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Lunes 29 de junio

  • 1C vs. 2F – 11:00 horas – ViX
  • 1E vs. 3 (ABCDF) – 14:30 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • 1F vs. 2C – 19:00 horas – ViX

Martes 30 de junio

  • 2E vs. 2I – 11:00 horas – ViX
  • 1I vs. 3 (CDFGH) – 15:00 horas – ViX
  • 1A vs. 3 (CEFHI) – 19:00 horas – Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX

Miércoles 1 de julio

  • 1L vs. 3 (EHIJK) – 10:00 horas – ViX
  • 1G vs. 3 (AEHIJ) – 14:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • ID vs. 3 (BEFIJ) – 18:00 horas – ViX

Jueves 2 de julio

  • 1H vs. 2J – 13:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • 2K vs. 2L – 17:00 horas – ViX
  • IB vs. 3 (EFGIJ) – 21:00 horas – ViX

Viernes 3 de julio

  • 2D vs. 2G – 12:00 horas – ViX
  • 1J vs. 2H – 16:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • 1K vs. 3 (DEIJL) – 19:30 horas – ViX

Sábado 4 de julio

  • Octavos de final – 11:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Octavos de final – 15:00 horas – ViX

Domingo 5 de julio

  • Octavos de final – 14:00 horas – ViX
  • Octavos de final – 18:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Lunes 6 de julio

  • Octavos de final – 13:00 horas – ViX
  • Octavos de final – 18:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Martes 7 de julio

  • Octavos de final – 10:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Octavos de final – 14:00 horas – ViX

Jueves 9 de julio

  • Cuartos de final – 14:00 horas – Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Viernes 10 de julio

  • Cuartos de final – 13:00 horas – ViX

Sábado 11 de julio

  • Cuartos de final – 15:00 horas – Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX
  • Cuartos de final – 19:00 horas – ViX

Martes 14 de julio

  • Semifinales – 13:00 horas – Canal 2, Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Miércoles 15 de julio

  • Semifinales – 13:00 horas – Canal 2, Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Sábado 18 de julio

  • Partido por el tercer lugar – 15:00 horas – ViX

Domingo 19 de julio

  • Gran final – 13:00 horas – Canal 2, Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX
Ver el Mundial 2026 en Times Square
Copa Mundial de la FIFA / Foto: Richard Callis – MexSport

No se diga más, guarda bien este calendario de todos los partidos del Mundial 2026 para no perderte ninguno.

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