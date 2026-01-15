¿Cuánto costará ver todos los partidos del Mundial 2026 y dónde?

Lo que necesitas saber: Televisa y TV Azteca llegaron a un acuerdo para transmitir 32 partidos del Mundial 2026 simultáneamente; el resto van por ViX Premium

¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026? Ya tenemos la respuesta a esa pregunta que mucha afición se hará de aquí y hasta el próximo verano. Televisa tiene los derechos en exclusiva para la transmisión de la Copa del Mundo 2026 y ya anunció que pasarán 32 partidos en televisión abierta; el resto te van a costar unos cuantos pesos.

Pero ojo, esos mismos 32 partidos también pasarán por TV Azteca, pues ambas televisoras llegaron a un acuerdo para compartir los derechos de transmisión.

El balón oficial del Mundial 2026 // Foto: Adidas

¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026? Televisa tiene los derechos de transmisión

De plano Televisa armó todo un evento con Shakira para anunciar que tienen los derechos en exclusiva del Mundial 2026. Posterior a ese evento, confirmaron en un comunicado que transmitirán los 104 partidos de la Copa del Mundo, 32 de los cuales pasarán por televisión abierta.

“TelevisaUnivision, emisora oficial del Mundial 2026 de la FIFA. 32 partidos por TV abierta y el único Grupo con los 104 juegos mundialistas”, señalan.

Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026 (FFacebook)

Si 32 partidos van por televisión abierta, ¿dónde pasará el resto? Estarán disponibles en ViX Premium, pero ojo con eso, porque será solo para quien contrate el paquete “Pase Mundial”.

“Pase Mundial” en ViX Premium, el paquete para ver todo el Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta?

Oh sí, para ver los 104 partidos, hay que suscribirse a ViX Premium y contratar el paquete “Pase Mundial”, el cual tiene un costo en un único pago de $499 pesos para clientes con suscripción anual.

Si eres suscriptor mensual o apenas vas a suscribirte, entonces deberás pagar $1,499 pesos para tener una membresía anual con el paquete para ver los 104 partidos del Mundial 2026 ya incluido.

La oferta y esos precios son para lo que resta de enero y para los primeros 25 mil suscriptores que lo contraten. De hecho Televisa anuncia que en febrero los suscriptores con membresía anual pagarán 999 pesos por el “Pase Mundial” para ver toda la Copa del Mundo. Si quieres contratarlo, nomás debes entrar en este link: https://www.todoelmundialporvix.com/

Cabe mencionar que Izzi también anunció un paquete para sus suscriptores que tienen incluido ViX Premium. Sus clientes pagarán un precio especial de $399 pesos para ver todo el Mundial, y podrán liquidarlo en 4 abonos de 99 pesos, los cuales cargarán en su pago mensual.

Ver futbol definitivamente se ha vuelto muy caro, ¿no?

Los precios para ver el Mundial 2026

TV Azteca también transmitirá el Mundial 2026

Pero bueno, retomando lo dicho antes, TV Azteca alcanzó un acuerdo con Televisa para pasar los mismos 32 partidos por televisión abierta.

Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, confirmó dicho acuerdo: “Estoy en posición de confirmarles que TV Azteca llegó ya a un acuerdo con Televisa para la transmisión en simultáneo de 32 partidos del Mundial 2026, ambas cadenas transmitirán los mismos juegos. Los 72 encuentros restantes, irán en exclusiva por VIX“, escribió.

TV Azteca transmitirá el Mundial 2026

¿Dónde pasarán los partidos de México en el Mundial 2026?

Naturalmente es imposible saber ahora qué partidos pasarán en televisión abierta y cuáles en ViX.

Pero tanto Televisa como TV Azteca confirmaron que lo único seguro es que todos los partidos de la Selección Mexicana estarán entre los 32 que transmitirán por tele abierta.

Ahí tienes la información de dónde se podrá ver el Mundial 2026 y cuánto costará, para que no digas que no se te avisó con varios meses de anticipación.