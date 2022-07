Aquí puedes ver 'When We Were Young', el documental de la FIA sobre los pilotos de Fórmula 1

El interés por la Fórmula 1 creció considerablemente en los últimos años y esto provocó que los equipos cambien la manera en que crean contenido. Incluso la FIA está involucrada en estas nuevas entregas y presentó el documental ‘When We Were Young’.

Esta pequeña producción nos acerca a los 20 pilotos de la parrilla de 2022 en Fórmula 1. Cada uno tiene una historia completamente diferente, pues algunos como Esteban Ocon siempre supieron que querían ser pilotos; otros, como Fernando Alonso, se inclinaban más por deportes diferentes.

La emotividad también está presente en e documental. La aparición de Sebastian Vettel nos remonta a sus primeros encuentros con Michael Schumacher, su gran amigo y mentor. Poco después aparece Mick Schumacher, quien ve de la misma manera al piloto de Aston Martin.

Getty Images

Checo Pérez no podía faltar en este documental. Si bien es cierto que ya sabemos cómo fue su camino a la Fórmula 1, el mexicano recuerda que salió de casa completamente solo para cumplir un sueño. Max Verstappen, Charles Leclerc y Lewis Hamilton también hicieron memoria en sus historias.

Sin embargo, hay más momentos emotivos con Leclerc. El monegasco es amigo de Pierre Gasly y Alex Albon, así que este último explica en ‘When We Were Young’ que corrían juntos desde los karts y ahora cumplen sueños acompañándose entre sí.

Foto: ‘When We Were Young’ / FIA

Acá puedes ver ‘When We Were Young’ y la historia de los pilotos de Fórmula 1

La FIA no recurrió a plataformas con costo extra o aplicaciones para presentar ‘When We Were Young’. Este documental sobre los pilotos de Fórmula 1 dura 17 minutos y está disponible en YouTube. De esta manera, se puede ver en cualquier parte del mundo y sin interrupciones.

Así que sin más preámbulo, te lo dejamos acá para disfrutarlo: