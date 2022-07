Checa el adelanto de 'When We Were Young', película sobre los pilotos de Fórmula 1

La Fórmula 1 se ha convertido en un auténtico fenómeno durante los últimos años y los fans buscan la forma de acercarse a sus pilotos favoritos. Ya sea en los Grandes Premios, a través de ‘Drive To Survive’ o incluso en redes sociales; por ello, la FIA se puso las pilas para regalarnos un contenido que pinta espectacular.

Las pistas comenzaron con una publicación de la FIA en la que aparecieron Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Un rato después, el organismo dio a conocer que ‘When We Were Young’ será una película y contará con los 20 pilotos de la parrilla de Fórmula 1 en 2022.

¿Pero de qué trata? Aunque no hay tantos detalles como quisiéramos, te contamos lo que se sabe hasta ahora y cuando podremos disfrutar de esta historia.

Getty Images

‘When We Were Young’ y los sueños en la Fórmula 1

La FIA presentó el adelanto de ‘When We Were Young’ a través de un trailer: Bottas, Leclerc, Gasly y Russell son los primeros en aparecer frente a la cámara. Sin embargo, el resto de la parrilla también tiene su momento. No hay excepciones, los 20 pilotos aparecerán en este documental.

La intención es que los aficionados conozcan más sobre la historia de cada piloto que está en Fórmula 1. Por ejemplo, en el caso de Checo Pérez, podríamos escuchar cómo decidió mudarse a Europa sin su familia; de hecho hubo un tiempo en el que vivió en un restaurante.

Getty Images

“El teaser de nuestra película ‘When We Were Young’, con los pilotos de Fórmula 1 de esta temporada; recordando lo que los llevó a convertirse en pilotos profesionales. Todo es posible si persigues tus sueños“, explicó la FIA.

Además, se dio a conocer que la película completa estará disponible este jueves 21 de julio a las 10:00 horas del centro de México; es decir, las 17:00 del horario de verano en Europa.

Y aunque no se especificó qué plataforma nos permitirá ver este documental de la Fórmula 1, por acá te dejamos el adelanto: