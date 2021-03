Oficial: Drew Brees cumple con su palabra y confirma su retiro

¿Se acuerdan que Drew Brees había indicado que la temporada 2020-21 de la NFL sería la última en su carrera como profesional? Pues dijo la verdad. El quaterback había dejado en el aire su futuro después de la eliminación de los New Orleans Saints contra los Bucaaneers de Tom Brady y finalmente aclaró que sus siguientes pasos están fuera de los emparrillados.

Brees se retira a los 42 años de edad y 20 años en los emparrillados. Dividió su carrera en dos etapas, la primera con los San Diego Chargers y la segunda y más prolífica, con los Saints, a los cuales llevó a ganar el Super Bowl del 2009.

La despedida de Drew Brees

A través de un mensaje en sus redes sociales, sus hijos confirmaron el fin de la carrera del quarterback, quien profundizó sobre la decisión a través de un texto, en el que agradece el apoyo brindado no sólo por el equipo, sino por la ciudad, en la cual se quedará a vivir.

“Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como jugador de los Saints, es hora de que me retire del futbol. Cada día, vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans”, comenzó.

“Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros. Me han moldeado, fortalecido, inspirado y me han dado una vida de recuerdos.

“Mi objetivo durante los últimos 15 años fue esforzarme por dar todo lo que me habían dado y más. Solo me retiro del futbol, ​​no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!”, estableció.