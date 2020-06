Drew Brees responde a Donald Trump: “Esto no es un problema con la bandera”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reprobó las manifestaciones de Colin Kaepernick, cuando el quarterback se arrodillaba durante la himno de Estados Unidos para manifestarse en contra de las políticas del mandatario y los abusos contra las personas de color.

Tras las manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de policías blancos, surgió de nueva cuenta el debate sobre el reclamo de Kaerpernick en 2016 y el consecuente veto de la NFL, sin embargo, Drew Brees se echó a medio mundo encima cuando defendió la “prohibición” de arrodillarse durante el himno y frente a la bandera.

Luego de ser blanco de críticas, Brees corrigió su postura para unirse a la comunidad afroamericana, algo que no le pareció a Trump.

“No debió haberse retractado de su postura inicial sobre honrar nuestra magnífica bandera. La vieja gloria debe ser venerada, apreciada y enlatecida. Deberíamos estar de pie y derechos, idealmente con un saludo o una mano en el corazón. Hay otras cosas en las que se puede protestar, pero no nuestra gran bandera americana. ¡No arrodillarse!”, publicó en su cuenta de Twitter.

I am a big fan of Drew Brees. I think he’s truly one of the greatest quarterbacks, but he should not have taken back his original stance on honoring our magnificent American Flag. OLD GLORY is to be revered, cherished, and flown high…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020