“Admitimos errores al no escuchar a jugadores”, la declaración de Roger Goodell que divide opiniones

Por la noche del pasado jueves, jugadores afroamericanos de la NFL publicaron un video en el que se manifestaron en contra de los actos de racismo en Estados Unidos, así como los actos de violencia y abuso de autoridad, que enmarcan las protestas en el país, especialmente por la muerte de George Floyd a manos de hasta cuatro policías.

Un día después, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, manifestó apoyo a los jugadores de dicho video, así como a la comunidad de color en Estados Unidos, a la vez que admitió que fue un error no escuchar antes las protestas de los jugadores afroamericanos en la liga.

“Nosotros, la NFL, admitimos que estábamos mal en no escuchar ante a nuestros jugadores y animar a que se hablen y protesten pacíficamente. Nuestro país sufre momentos muy complicados. En lo particular, la gente de color de nuestro país. Primero, quiero dar mis condolencias a la familia de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, y a todas las familias que han sufrido brutalidad policiaca”.

“Nosotros, la NFL, creemos en que las vidas de los negros importan (Black Lives Matter). Inspiramos un cambio”, declaró en un video que ha provocado diversas reacciones, pero que en general ha sido aceptado.

