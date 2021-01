¿Quién es Dustin Poirier, el primer hombre que noqueó a McGregor?

Después de una espera de seis años, el estadounidense Dustin Poirier al fin logró cobrar su revancha contra Conor McGregor, a quien derrotó en el segundo round y se convirtió en el primer hombre que doblega al irlandés por nocaut.

El combate no tuvo puso en juego ningún título, sin embargo, Poirier se consideró ya un campeón al consumar la revancha. “Para mí esta fue una pelea por el título y ahora el campeón soy yo”.

¿Quién es Dustin Poirier?

Nació en Louisiana y cuenta con ascendencia francesa. El pasado 19 de enero cumplió 32 años de edad y pasa por el mejor momento de su carrera, al ser considerado como el segundo mejor exponente de la UFC entre los pesos ligeros, además de estar rankeado séptimo entre los libra por libra.

Se convirtió en un peleador profesional desde 2009 y aunque ha despertado elogios, también ha sido señalado por no terminar de consolidarse, situación que ante McGregor tal ya ha cambiado.

Desde hace 12 años se encuentra casado con Jolie Poirier, a quien conoció en la escuela, durante la adolescencia y comenzaron a salir desde los 14 años. A los 20 se casaron y se mudaron a Florida, con el fin de Dustin cumpliera su sueño de convertirse en profesional.

Es considerado un hombre de familia y actualmente tiene una hija. También se hace notar fuera del octágono por su trabajo de caridad a través de su propia fundación, la cual es dirigida por Jolie.

Revancha consumada

La primera pelea contra el irlandés sucedió el 27 de septiembre de 2014, en Las Vegas, y McGregor lo dejó en la lona durante la edición 178 de UFC en menos de dos minutos.

“Conor me golpeo, nosotros sabemos que es uno de los mejores en el juego, pero no me importa un carajo, yo vine aquí a ganar”, declaró antes de la pelea, la cual finalizó en el segundo round con un impacto violento de derecha que estalló en el rostro de ‘The Notorius’, quien regresó al hotel con ayuda de un bastón.