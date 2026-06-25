Lo que necesita saber: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador avanzaron a los 16vos de final del Mundial.

¡Ecuador derrotó a Alemania 2-1! Lo que para muchos parecía imposible, los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata lo hicieron realidad.

Los ecuatorianos cerraron la fase de grupos con 4 puntos ¿Lo mejor de todo? Sellaron su pase a los 16vos de final como uno de los ocho mejores terceros lugares. Alemania, a pesar de la derrota, avanza a la siguiente ronda como líder del Grupo E.

Ojo al dato: los únicos partidos en Copas del Mundo que perdieron los alemanes frente a rivales de la Conmebol fueron en las finales contra Argentina de 1986 y, con Brasil, en el 2002. Lo de Ecuador fue simplemente histórico.

Así quedó el Grupo E

Alemania: 6 puntos*

Costa de Marfil: 6 puntos*

Ecuador: 4 puntos*

Curazao: 1 puntos

*Avanzan a los 16vos

Fotografía @fifaworldcup_es vía X

Costa de Marfil acaba con el sueño de Curazao

Del otro lado del Grupo E, Costa de Marfil derrotó 2-0 a Curazao con doblete de Nicolas Pépé y terminó el sueño de los curazoleños de conseguir una victoria en el Mundial.

La buena noticia para los marfileños es que con esa victoria también sellaron su pase a los 16vos de final como segundo lugar del grupo con 6 puntos. No tendrán que esperar el resto de resultados; ya es un hecho.

Costa de Marfil también consiguió un resultado histórico; es la primera vez en sus cuatro participaciones mundialistas que supera la fase de grupos. En Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 se fue eliminada en la primera ronda.

Eso quiere decir que del Grupo E, tres equipos avanzaron a los 16vos de final. Alemania como líder, Costa de Marfil en el segundo lugar y Ecuador como uno de los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

Ahora, solo queda esperar al final de la primera ronda, para que se confirmen todos los enfrentamientos de los 16vos.