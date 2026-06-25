Lo que necesitas saber:
Los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros avanzan a los 16vos de final del Mundial 2026.
Ya tenemos a los primeros clasificados a los 16vos de final del Mundial 2026. Afortunadamente, México logró avanzar como líder del Grupo A, lo que significa que no solo se enfrentará al mejor tercer lugar del grupo C, E, F, H o I, también que la fiesta en el país seguirá unas semanas más.
Así que es momento de repasar los clasificados al momento, la fechas de sus partidos y claro, a sus respectivos los rivales.
Selecciones clasificadas a los 16vos de final
- México
- Sudáfrica
- Estados Unidos
- Alemania
- Argentina
- Francia
- Noruega
- Colombia
- Canadá
- Suiza
- Brasil
- Marruecos
- Bosnia-Herzegovina
- Costa de Marfil
- Ecuador
Así se jugarán los 16vos de final
Hasta ahora, no tenemos todos los cruces confirmados, tendremos que esperar al final de la fase de grupos para conocer a los rivales de cada selección. Todavía pueden moverse muchas cosas en los partidos restantes, pero mientras las cosas marchan así:
- México vs (Mejor tercero del Grupo C, Escocia)
Martes 30 de junio, Ciudad de México.
- Estados Unidos vs (Mejor tercero del Grupo E, Bosnia-Herzegovina)
Miércoles 1 de julio, San Francisco.
- Alemania vs (Mejor tercero del Grupo D, Paraguay)
Lunes 29 de junio, Boston.
- Argentina vs (Segundo lugar del Grupo H, Uruguay)
Viernes 3 de julio, Miami.
- Francia vs (Mejor tercero del Grupo F, Suecia)
Martes 30 de junio, Nueva York.
- Costa de Marfil (Segundo del Grupo I, Noruega)
Martes 30 de junio, Dallas.
- Colombia vs (Mejor tercero del Grupo L, Croacia)
Viernes 3 de junio, Kansas City
- Suiza vs (Tercer lugar del Grupo J, Algeria)
Jueves 2 de julio, Vancouver
- Canadá vs Sudáfrica
Domingo 28 de junio, Los Ángeles
- Brasil vs (Sublíder del Grupo F, Japón)
Lunes 29 de junio, Houston
- Marruecos vs (Líder del Grupo F, Países Bajos)
Lunes 29 de junio, Monterrey
- Ecuador (Líder del Grupo L, Inglaterra)
Miércoles 1 de julio, Atlanta
¿Quienes avanzan a los 16vos de final?
En este nuevo formato del Mundial con 48 selecciones participantes, avanzan a los 16vos de final un total de 32; los 12 primeros de cada grupo, más los 12 segundos de grupo y los 8 mejores terceros.
Es decir, que en la primera ronda son eliminados 16 países.
Los primeros eliminados del Mundial 2026 son Turquía y Haití, no pudieron sumar ni un solo en sus dos primeros partidos y se despiden del sueño mundialista. Acá les dejamos al resto.