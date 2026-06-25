Lo que necesitas saber:

Los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros avanzan a los 16vos de final del Mundial 2026.

Ya tenemos a los primeros clasificados a los 16vos de final del Mundial 2026. Afortunadamente, México logró avanzar como líder del Grupo A, lo que significa que no solo se enfrentará al mejor tercer lugar del grupo C, E, F, H o I, también que la fiesta en el país seguirá unas semanas más.

Así que es momento de repasar los clasificados al momento, la fechas de sus partidos y claro, a sus respectivos los rivales.

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Captura de pantalla

Selecciones clasificadas a los 16vos de final

  • México
  • Sudáfrica
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • Canadá
  • Suiza
  • Brasil
  • Marruecos
  • Bosnia-Herzegovina
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
Noruega evita a México en dieciseisavos con triunfo sobre Senegal
Foto: Mexsport

Así se jugarán los 16vos de final

Hasta ahora, no tenemos todos los cruces confirmados, tendremos que esperar al final de la fase de grupos para conocer a los rivales de cada selección. Todavía pueden moverse muchas cosas en los partidos restantes, pero mientras las cosas marchan así:

  • México vs (Mejor tercero del Grupo C, Escocia)
    Martes 30 de junio, Ciudad de México.
  • Estados Unidos vs (Mejor tercero del Grupo E, Bosnia-Herzegovina)
    Miércoles 1 de julio, San Francisco.
  • Alemania vs (Mejor tercero del Grupo D, Paraguay)
    Lunes 29 de junio, Boston.
  • Argentina vs (Segundo lugar del Grupo H, Uruguay)
    Viernes 3 de julio, Miami.
  • Francia vs (Mejor tercero del Grupo F, Suecia)
    Martes 30 de junio, Nueva York.
  • Costa de Marfil (Segundo del Grupo I, Noruega)
    Martes 30 de junio, Dallas.
  • Colombia vs (Mejor tercero del Grupo L, Croacia)
    Viernes 3 de junio, Kansas City
  • Suiza vs (Tercer lugar del Grupo J, Algeria)
    Jueves 2 de julio, Vancouver
  • Canadá vs Sudáfrica
    Domingo 28 de junio, Los Ángeles
  • Brasil vs (Sublíder del Grupo F, Japón)
    Lunes 29 de junio, Houston
  • Marruecos vs (Líder del Grupo F, Países Bajos)
    Lunes 29 de junio, Monterrey
  • Ecuador (Líder del Grupo L, Inglaterra)
    Miércoles 1 de julio, Atlanta
Alemania derrota a Costa de Marfil y supera la fase de grupos después de 12 años
Fotografía Jose Luis Melgarejo, Mexsport

¿Quienes avanzan a los 16vos de final?

En este nuevo formato del Mundial con 48 selecciones participantes, avanzan a los 16vos de final un total de 32; los 12 primeros de cada grupo, más los 12 segundos de grupo y los 8 mejores terceros.

Es decir, que en la primera ronda son eliminados 16 países.

México vs Corea Mundial 2026
Foto: Mexsport

Los primeros eliminados del Mundial 2026 son Turquía y Haití, no pudieron sumar ni un solo en sus dos primeros partidos y se despiden del sueño mundialista. Acá les dejamos al resto.

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