Lo que necesitas saber: Los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros avanzan a los 16vos de final del Mundial 2026.

Ya tenemos a los primeros clasificados a los 16vos de final del Mundial 2026. Afortunadamente, México logró avanzar como líder del Grupo A, lo que significa que no solo se enfrentará al mejor tercer lugar del grupo C, E, F, H o I, también que la fiesta en el país seguirá unas semanas más.

Así que es momento de repasar los clasificados al momento, la fechas de sus partidos y claro, a sus respectivos los rivales.

Captura de pantalla

Selecciones clasificadas a los 16vos de final

México

Sudáfrica

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Colombia

Canadá

Suiza

Brasil

Marruecos

Bosnia-Herzegovina

Costa de Marfil

Ecuador

Foto: Mexsport

Así se jugarán los 16vos de final

Hasta ahora, no tenemos todos los cruces confirmados, tendremos que esperar al final de la fase de grupos para conocer a los rivales de cada selección. Todavía pueden moverse muchas cosas en los partidos restantes, pero mientras las cosas marchan así:

México vs (Mejor tercero del Grupo C, Escocia)

Martes 30 de junio, Ciudad de México.

Martes 30 de junio, Ciudad de México. Estados Unidos vs (Mejor tercero del Grupo E, Bosnia-Herzegovina)

Miércoles 1 de julio, San Francisco.

Miércoles 1 de julio, San Francisco. Alemania vs (Mejor tercero del Grupo D, Paraguay)

Lunes 29 de junio, Boston.

Lunes 29 de junio, Boston. Argentina vs (Segundo lugar del Grupo H, Uruguay)

Viernes 3 de julio, Miami.

Viernes 3 de julio, Miami. Francia vs (Mejor tercero del Grupo F, Suecia)

Martes 30 de junio, Nueva York.

Martes 30 de junio, Nueva York. Costa de Marfil (Segundo del Grupo I, Noruega)

Martes 30 de junio, Dallas.

Martes 30 de junio, Dallas. Colombia vs (Mejor tercero del Grupo L, Croacia)

Viernes 3 de junio, Kansas City

Viernes 3 de junio, Kansas City Suiza vs (Tercer lugar del Grupo J, Algeria)

Jueves 2 de julio, Vancouver

Jueves 2 de julio, Vancouver Canadá vs Sudáfrica

Domingo 28 de junio, Los Ángeles

Domingo 28 de junio, Los Ángeles Brasil vs (Sublíder del Grupo F, Japón)

Lunes 29 de junio, Houston

Lunes 29 de junio, Houston Marruecos vs (Líder del Grupo F, Países Bajos)

Lunes 29 de junio, Monterrey

Lunes 29 de junio, Monterrey Ecuador (Líder del Grupo L, Inglaterra)

Miércoles 1 de julio, Atlanta

Fotografía Jose Luis Melgarejo, Mexsport

¿Quienes avanzan a los 16vos de final?

En este nuevo formato del Mundial con 48 selecciones participantes, avanzan a los 16vos de final un total de 32; los 12 primeros de cada grupo, más los 12 segundos de grupo y los 8 mejores terceros.

Es decir, que en la primera ronda son eliminados 16 países.

Foto: Mexsport

Los primeros eliminados del Mundial 2026 son Turquía y Haití, no pudieron sumar ni un solo en sus dos primeros partidos y se despiden del sueño mundialista. Acá les dejamos al resto.