Lo que necesitas saber: Ecuador perdió contra Costa de Marfil en su primer partido del Mundial

La Selección de Ecuador cayó en Filadelfia frente a Costa de Marfil en su primer partido del Mundial 2026, tal vez de una manera injusta, ya que el equipo ecuatoriano hizo cosas para al menos llevarse el empate, sin embargo se podría decir que pagó las consecuencias de la maldición de la estatua de Rocky Balboa, la cual fue visitada por varios aficionados ecuatorianos antes del partido.

Uno de los puntos turísticos más visitados en la ciudad de Filadelfia es precisamente esta estatua sobre el personaje interpretado por Sylvester Stallone y ahí se dieron cita decenas de aficionados ecuatorianos que cometieron la osadía de ponerle a la estatua una bandera de Ecuador, lo cual activó la maldición.

Rocky Balboa fue vestido con playera de Ecuador

La maldición de la estatua de Rocky Balboa

Existe una creencia la cual se resume de la siguiente manera: si vistes a Rocky Balboa con prendas de tu equipo previo a un juego, tu equipo va a perder.

La maldición es muy conocida en el mundo deportivo, especialmente en el mundo de la NFL, donde muchos se han querido burlar de los Philadelphia Eagles, y terminan pagando consecuencias, por ello algunos aficionados ecuatorianos trataban de impedir esta osadía previo al juego del Mundial contra Costa de Marfil.

LA REACCIÓN DE LOS ECUATORIANOS



Beta Mejía quiso poner la bandera ecuatoriana sobre la estatua de Rocky y la respuesta de los aficionados no se hizo esperar.



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Las veces que se cumplió la maldición

El caso más sonado data del 2018, año en el cual los Eagles disputaron el Super Bowl ante los New England Patriots de Tom Brady y los Pats cayeron 41-33 y los Eagles ganaron su primer Super Bowl.

Rocky Balboa vestido con prendas de los Pats

Previamente la misma estatua había sido vestida con prendas de los Minnesota Vikings antes de la final de la Conferencia Nacional y fueron vapuleados 38-7.

En 2025, aficionados de Washington le pusieron varas bufadas a la estatua previo a la final de la Conferencia Nacional y los Eagles terminaron ganando ese partido 55-23, por lo cual se calificaron al Super Bowl, en el cual se coronaron ante Kansas City.

En 2023 las víctimas fueron los San Francisco 49ers, que buscaban el pase al Super Bowl, pero cayeron 31-7 después de haberle puesto un jersey a Rocky.

Rocky Balboa con jersey de los 49ers

El próximo juego en Filadelfia será el 19 de junio, entre la selecciones de Brasil y Haití. ¿Habrá alguien que decida desafiar al destino y a Rocky Balboa?