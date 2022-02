Edouard Mendy, del desempleo a ganar la Copa Africana de Naciones con Senegal

Consolidado como una pieza muy importante en el Chelsea, Edouard Mendy cuenta con una historia digna de película. Su carrera en las canchas y en las porterías sufrió muchos obstáculos, que lo dejaron desempleado durante meses.

Esto sucedió hace más de 5 años, cuando era un completo desconocido. Ahora es titular con los Blues, se coronó campeón de la Champions League, alcanzó los puestos europeos de la Premier League y pone la bandera de Senegal muy en alto con título de la Copa Africana de Naciones incluido.

Peeeero antes de firmar con el Rennes, de que Frank Lampard se fijara en él y de que Thomas Tuchel le diera continuidad, su panorama se tornó muy gris. Luego de varias desilusiones, el guardameta estuvo a punto de retirarse del futbol.

Edouard Mendy estuvo al borde del retiro

Mendy tenía 22 años de edad cuando el Cherbourg, que entonces estaba en la Tercera División de Francia, le rescindió su contrato. Otro bache apareció cuando el jugador se dejó llevar por un agente, quien le prometió un acuerdo con un club inglés: la negociación nunca existió.

Después de varios meses sin encontrar una oportunidad, su madre le comentó que podría recibir apoyo del gobierno por estar desempleado. Sin embargo, la situación ahí también era muy complicada, la posibilidad de encontrar un trabajo en su profesión era casi nula.

“El asesor hizo lo que pudo, también lo más rápido porque había otras 50 personas formadas. Tu caso es uno entre miles. En la entrevista me dijeron que no podrían ayudarme por ser futbolista, que piense en otra cosa. Me dije a mí mismo que dejaría de lado el futbol“, reveló en una entrevista con France Football.

Con el sueño de llegar a Inglaterra prácticamente perdido y una familia que mantener, pues su novia estaba embarazada, Edouard Mendy aceptó la propuesta de un amigo, dirigir una tienda de ropa en Le Havre, para aprovechar sus estudios en comercio.

Finalmente y con 24 años, la buena fortuna tocó su puerta a través de un ex compañero en el Cherbourg. En el Olympique de Marsella buscaban un portero suplente, así que se presentó a las pruebas y regresó a casa con la mejor de las noticias para su familia: tenía un contrato con un club profesional.