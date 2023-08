Lo que necesitas saber: El West Ham de la Premier League busca hacerse de los servicios de Edson Álvarez, el club inglés y el jugador ya llegaron a un acuerdo, sin embargo, el Ajax tiene la última palabra.

Se dice y se cuenta que Edson Álvarez podría cambiar de aires en los próximos días, pues el West Ham de la Premier League ha mostrado interés por el mexicano, aunque no es la primera vez que algún club busca hacerse de sus servicios y lo único que recibe es una negativa por parte del Ajax.

El ‘Machín’ tiene contrato con los ‘Hijos de los Dioses’ hasta el 2025 y se ha destacado por ser uno de sus principales jugadores, es uno de sus defensores más importantes y un titular indiscutible.

El West Ham busca a Edson Alvarez

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano el futuro de Edson Alvarez está por definirse en los próximos días, pues el West Ham tiene la intención de unir a sus filas al mexicano propuesta que, según Romano, Edson ya aceptó.

Y aunque los primeros acercamientos entre los ‘Hammers’ y el ‘Machin’ fueron muy buenos, las negociaciones tendrán que continuar esté fin de semana con el Ajax, equipo dueño de la carta de Álvarez. Ambos clubes buscarán llegar a un acuerdo, sin embargo, la última palabra la tiene el equipo neerlandés.

Edson podría unirse las filas del actual campeón de la UEFA Conference League.

El Ajax no ha dejado ir a Edson

En ocasiones anteriores el Ajax ha sido el responsable de no dejar ir a defensa azteca de la Eredivisie, hace unos meses bateó al Chelsea con todos y sus millones de euros en una de las oportunidades más importantes para que Edson diera el salto de calidad a la Premier League, pero no se vino abajo porque en el Ajax no estuvieron a sacrificar a uno de los pilares del equipo.

Edson Álvarez / Fotografía @EdsonAlvarez19

Otro equipo que mostró interés por Edson fue el Borussia Dortmund, pero el alto precio que el Ajax le puso al mexicano desanimó al club alemán y el negocio terminó por caerse, digamos que el Borussia pudo ahorrar varios millones y compró jugadores con un menor precio.

Con esos antecedentes existe la posibilidad de que el Ajax de Amsterdam niegue una vez más la salida de Álvarez.

Te puede interesar