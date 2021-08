Efectos especiales, protestas y la fiesta de los atletas: Lo que no se vio en la clausura de Tokio 2020

¡Hasta siempre, Japón! La emotiva ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 nos dejó grandes momentos, pero no necesariamente todos se vieron en las transmisiones de televisión. La buena noticia es que la despedida es momentánea, ya que todavía tenemos los Juegos Paralímpicos por delante.

El descontento de la población japonesa por la realización de Tokio 2020 no es ningún secreto. Durante meses, miles de personas mostraron su postura en contra del evento por el impacto que tendría en el incremento de contagios de COVID-19.

Lo que se temía sucedió, los casos no dejaron de subir durante las últimas 2 semanas. Por ello, los alrededores del Estadio Olímpico de Tokio volvieron a ser blanco de protestas: “Los Juegos Olímpicos matan a la gente pobre“, se leía en algunos letreros.

“Olympics kill the poor” – About to enter Tokyo’s Olympic Stadium for the closing ceremony to #tokyo2020 and protestors outside are holding an angry demonstration against the Games #Olympics #protests pic.twitter.com/AN2Ujiyt2i

— Aaron Akinyemi (@aaronajourno) August 8, 2021