Lo que necesitas saber: El Inter de Miami se enfrentará a Cruz Azul esté viernes 21 de julio en el arranque de la Leagues Cup.

Desde hace varios días se había confirmado que Lionel Messi haría su debut como nuevo jugador del Inter de Miami contra Cruz Azul en el partido inaugural de la Leagues Cup, pero según David Beckham eso no es seguro.

Y es que Beckham quiere cuidar al máximo a su nueva joya y por eso podría retrasar el ansiado debut de la ‘Pulga’, para que el argentino llegue plenamente descansado y en forma para su nueva aventura en la MLS.

Todo viendo que Messi no jugará contra Cruz Azul

¿Qué dijo David Beckham sobre el debut de Messi?

Messi llegó a Miami el pasado 11 julio después de tomar una merecidas vacaciones con su familia y desde entonces ha estado viviendo una ‘montaña rusa’ de emociones; su presentación, el cambio de casa y un nuevo país por eso es que su debut podría tardar unos días, así lo declaró David Beckham.

“Ante Cruz Azul será un partido difícil. No sabemos si Lio va a jugar el partido o si tendrá minutos, porque creo que, al fin y al cabo, él necesita estar listo. Tenemos que protegerlo y asegurarnos que esté listo, porque ha estado de vacaciones y recién ha llegado a Miami. Ha entrenado y se lo ve bien” David Beckham sobre Lionel Messi

El partido contra Cruz Azul está planeado para jugarse el viernes 21 de julio en casa del Inter de Miami y el deseo por ver a Messi que miles de aficionados compraron sus entradas para tener la oportunidad de ver jugar al campeón del mundo y siete veces ganador del ‘Balón de Oro’, sin importar que los precios aumentaron más del doble.

Pero eso no es todo, el primer partido de la Leagues Cup, torneo en el que jugarán los equipos de la Liga MX y de la MLS, será transmitido por televisión abierta en México y no precisamente para ver a Cruz Azul, así que, en caso de que el argentino no juegue contra el equipo del ‘Tuca’ Ferretti dejaría ‘vestidos y alborotados’ a directivos y aficionados.

¿De qué depende el debut de Messi?

El debut de Messi está en las manos del propio Messi, pues es él único que decidirá en ‘conjunto’ con Gerardo Martino sí juega o no ante Cruz Azul. Es verdad, Lio apenas lleva unos cuanto días en Miami, aunque siempre se ha distinguido por estar en buena forma.

“Pienso que Lio y Tata decidirá cuándo juegue y si lo hará el viernes, pero la atmósfera aquí será increíble y ojalá podamos conseguir el triunfo” David Beckham, dueño del Inter de Miami

Incluso esté martes ya se reportó a los entrenamientos con el resto de sus compañeros y junto con Sergio Busquets, así que el debut dependerá de como se sienta de aquí al viernes.

El Inter de Miami y el Cruz Azul ocupan el último lugar en sus respectivas ligas, pero mientras el Inter tiene a Messi como su nuevo ‘salvador’, los ‘Cementeros’ tendrán que rezarle a todos sus santos por un milagro que los haga revivir y salir del sótano de la Liga Mx.

