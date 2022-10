La expectativa suele nublar el juicio de la realidad. Y en ese sentido, es muy fácil asumir que Checo “nos quedó a deber” al no ganar el Gran Premio de México. Por ahí incluso me tocó escuchar en los pasillos del Autódromo Hermanos Rodríguez que nos “teníamos que conformar” con verle repetir el podio obtenido el año pasado junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Foto: Getty

¡¿Perdón?! Por supuesto que verle ganar el Gran Premio de México hubiera sido una maravilla, sin embargo, me resulta increíble la ligereza con la que podemos minimizar un tercer lugar en Fórmula 1, más cuando se está compitiendo contra los mejores pilotos de la ultimada década: Lewis Hamilton y Max Verstappen. ¿Es neta?

No hace falta decir que no soy experto en Fórmula 1, pero ello no me impide tomar cierta perspectiva y valorar a Checo no sólo como el piloto que nos ha hecho vibrar con sus podios en el Gran Premio de México en los últimos años, sino también como una persona que a lo largo de su carrera, ha luchado, se ha aferrado y ha logrado cumplir sus sueños, y de alguna manera, también los nuestros.

Foto: Getty

No hace falta irnos muy atrás, apenas en Septiembre del 2020 Checo Pérez se quedaba sin equipo con Racing Point. Su futuro lucía oscuro e incluso el propio piloto aceptó en su momento, contemplar el retiro.

Las dudas y cuestionamientos no se hicieron esperar: ¿Habrá algún equipo que se interese en el mexicano?, ¿Es realmente bueno para estar en el máximo circuito?.

Getty Images

Dos años más tarde, nos queda claro que Checo Pérez no sólo consiguió equipo, sino que además se convirtió en pieza clave para Red Bull, ayudando a que Max Verstappen pudiera obtener el bicampeonato de pilotos, a que la escudería ganara -por primera vez en nueve años- el campeonato de constructores y tras su tercer lugar en la ciudad de México, se consolida para luchar hasta el último para hacerse del subcampeonato de pilotos en la presente temporada.

El gran Premio de Checo

Foto: Getty

Pero si gana Checo, ganamos todos. Y tal vez ese es el mejor premio para el piloto mexicano, pues no solo se trata de vitorearlo, apoyarlo y aclamarlo, sino también de reencontrarnos entre nosotros mismos en cada carrera.

Suena cursi, pero en un país y en un presente tan polarizado, encontrar un espacio en el que cuatrocientos mil mexicanos podamos reunirnos con una misma energía, misión, e ilusión, resulta refrescante.

El Gran Premio de México se ha vuelto en el Gran Premio de Checo, en primera porque hay que decirlo, el hecho de que el piloto mexicano formara parte del máximo circuito, influyó para que la Fórmula 1 regresara a nuestro país tras varias décadas de ausencia.

En segunda, porque todos estamos entregados al mexicano, pero no solo eso, sino que también nos permitimos convivir, cotorrear y disfrutar del evento, sin importar nuestras diferencias.

Y por último, porque es inmensurable el legado que esto deja, no solo para los pilotos y escuderías de Formula 1, sino para que cada vez más mexicanos, mexicanas, latinos y latinas puedan seguir cumpliendo sus sueños con las distintas escuderías de Fórmula 1.

Mención aparte, merecen las miles de personas que se rifan en la organización, planeación y ejecución para que el Gran Premio de México sea uno de mis fines favoritos de todos los años. Desde aquellos que pintan y pavimentan la pista para que esté en perfectas condiciones, hasta los que organizan los desfiles, bailes y ceremonias de inauguración, premiación y demás. Sin olvidar a los comisarios de carreras, personal de seguridad y primeros auxilios, a los rifados que que venden alimentos y bebidas, mercancía oficial (bájenle tantito a los precios, no sean gandules).

El Gran Premio de Checo se ha vuelto en un nuevo punto de unión para los mexicanos, personalmente, disfruté mucho saludar a viejos y nuevos amigos, y no puedo esperar a que llegue la carrera del próximo año.