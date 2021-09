El Wolverhampton le entra de lleno a la música con la creación de un sello discográfico

Posiblemente la temporada del Wolverhampton no comenzó como todos esperábamos, Raúl Jiménez no ha podido anotar después de su regreso por lesión y los resultados no se han dado para ellos. Peeeeeero, fuera de la cancha, las cosas pintan bien para ellos, al punto que hasta a la música le entraron.

Warner Music y los Wolves se unieron para crear un sello discográfico que se llamara ‘Wolves Records’ y con esta nueva alianza, el Wolverhampton se convirtió en el primer club del Reino Unido en incursionar dentro de la industria de la música.

Wolves Records es una propuesta tanto de la compañía de música, como del equipo de futbol y la idea central de toda esta alianza, es que unirán a dos de las grandes pasiones de las personas en el mundo y son: la música y el futbol. Además, los artistas que quieran enviar música para su consideración lo podrán hacer (más adelante les diremos cómo).

¿Cómo funcionará la alianza entre Wolverhampton y los nuevos artistas?

Si se preguntan cómo se beneficiarán los artistas que estén con Wolves Records, básicamente será aprovechada la audiencia del Wolverhampton y también tendrán acceso a la experiencia de marketing de ADA (Alianza de Distribución Alternativa de Warner Music).

De inicio, el sello discográfico se centrará en cultivar y desarrollar artistas de todos los estilos géneros musicales en las Midlands (parte central de Inglaterra), peeeeeeeeeeeeeeero uno de los objetivos es agrandar tanto nacional e internacional a los artistas y la música.

Wolves y sus proyectos fuera del futbol

Podría pensarse que el Wolverhampton podrá tener su interés en el tema del futbol, peeeeeeeeeeeero no es así. Los Wolves también han invertido el esfuerzo en proyectos que están fuera del terreno de juego y es en la moda y los famosos eSports.

Tienen una asociación con Evil Geniuses, uno de los gigantes de los Estados Unidos en los eSports -algo que están haciendo muchos clubes en el mundo-. También, tienen una línea de moda de alta gama en una pasarela en lo alto de un rascacielos en Shanghai.

¿Qué artistas están con Wolves Records?

El sello discográfico aún no tiene su primer fichaje y están en busca del primer artista, es por eso que S-X, un cantante, compositor y productor se ha unido a Wolves Records para buscar a todos los talentos que puedan pertenecer.

“Estoy muy emocionado de participar y apoyar a Wolves Records desde el principio y estoy deseando ayudar a identificar los mejores talentos locales y trabajar con los primeros artistas del sello”, dijo X-S en comunicado.

“Tanto Wolves como la ciudad de Wolverhampton están muy cerca de mi corazón, y me apasiona profundamente dar a los jóvenes con talento de esta zona las mejores oportunidades, así como el rico talento musical que ofrecen las West Midlands. Tengo muchas ganas de ver cómo Wolves Records puede influir en la industria musical y apoyar a los nuevos artistas, y también estoy muy orgulloso de que sea mi club el primero del Reino Unido en aventurarse en la música de una forma tan auténtica y emocionante“, agrego.

Si ustedes quieren enviar su música para que -con suerte- puedan ser uno de los fichajes de Wolves Records, deberán de enviar música a la siguiente página: wolvesrecords.com. No importa que sean solitas, bandas o productores locales, nacionales o internacionales.