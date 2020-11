Fuerza Raúl: Jiménez fue operado con éxito tras sufrir fractura de cráneo

El parte médico del Wolverhampton ha confirmado que Raúl Jiménez ha sido operado esta madrugada en un hospital de Londres, al sufrir una fractura de cráneo tras el choque de cabezas que sufrió con David Luiz en el encuentro de los Wolves ante el Arsenal en la Premier League.

Estamos hablando de uno de los momentos más dramáticos del fin de semana, suscitado en los primeros minutos del partido en el que el Wolverhampton se impuso 2-1 al Arsenal, y que vió al delantero mexicano salir inmovilizado, en camilla y con oxígeno asistido por el cuerpo médico de ambos equipos, para después ser trasladado a un hospital de Londres, desde donde se reportó que Raúl Jiménez se encontraba consciente y reaccionando al tratamiento que estaba recibiendo por parte del cuerpo médico.

Sin embargo, por la noche tuvo que ser operado, tras diagnosticarse una fractura de cráneo, una cirugía exitosa, que salió de acuerdo a lo planeado según el más reciente reporte del Wolverhampton

“Raúl Jiménez está consciente y responde al tratamiento después de que lo llevaron al hospital luego de un impactante choque de cabezas durante el partido de la Premier League de los Lobos con el Arsenal”, reportó el periódico inglés Express and Star de la ciudad de Wolverhampton unas horas después del hecho.

Desde entonces, Raúl Jiménez se reporta estable, consciente y en descanso tras el gran susto que vivió. De acuerdo con el parte médico del Wolverhampton, “Raúl se encuentra bien. Desde su operación ha visto a su pareja Daniela y está descansando. Estará bajo observación durante unos días mientras comienza su recuperación”.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We’re all with you, @Raul_Jimenez9.

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020