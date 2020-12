Esta es la lista completa de jugadores seleccionados para el Pro Bowl 2021

Se acaba de terminar la semana 15 de NFL, sólo restan 2 fechas para terminar la temporada regular y algunos equipos ya se alistan para postemporada y otros, bueno, a preparar la siguiente. Pero antes de que la fase regular concluya, ya salieron los elegidos al Pro Bowl del 2021.

Las peculiaridades de esta temporada son muchas, todo debido al COVID-19 y para el Pro Bowl, que se llevaría a cabo a finales de enero, la NFL decidió no disputar el partido entre lo mejor de la conferencia Americana en contra de la Nacional.

Pero no se preocupen amantes del emparrillado, porque la marca que desarrolla el videojuego, EA Sports y la misma NFL están pensando en hacer algunas actividades, como ya lo ha hecho en años anteriores con pruebas de habilidad y juegos que tengan a la AFC en contra de la NFC.

Para el Pro Bowl de este años son 4 los equipos con más jugadores elegidos al partido con 7 jugadores y son: Kansas City Chiefs. Green Bay Packers, Baltimore Ravens y Seattle Seahawks. Mientras que en el otro lado de la moneda están los equipos que no aportan ningún elemento y son: Jacksonville Jaguars, New York Jets, Dallas Cowboys, Carolina Panthers y Cincinnati Bengals.

Elegidos en la conferencia Americana para Pro Bowl

Mariscales de Campo: Patrick Mahomes de Chiefs, Josh Allen de Bills y Deshaun Watson de Texans

Corredores: Derrick Henry de Titans, Nick Chubb de Browns y Josh Jacobs de Raiders

Receptores: Tyreek Hill de Chiefs, Stefon Diggs de Bills, Keenan Allen de Chargers y A.J. Brown de Titans

Alas cerradas: Travis Kelce de Chiefs y Darren Waller de Raiders

Corredor de poder: Patrick Ricard de Ravens

Tacles: Laremy Tunsil de Texans, Eric Fisher de Chiefs y Orlando Brown de Ravens

Gar: Quenton Nelson de Colts, Joel Bitonio de Browns y David DeCastro de Steelers

Centro: Maurkice Pouncey de Steelers y Ryan Kelly de Colts

Ala defensiva: Myles Garrett de Browns, Joey Bosa de Chargers, Frank Clark de Chiefs

Tacle defensivo: Chris Jones de Chiefs, Cameron Heyward de Steelers y Calais Campbell de Ravens

Apoyadores: T.J. Watt de Steelers, Bradley Chubb de Broncos, Matt Judon de Ravens, Darius Leonard de Colts y Tremaine Edmunds de Bills

Perímetro: Xavien Howard de Dolphins, Tre’Davious White de Bills, Marlon Humphrey de Ravens, Stephon Gilmore de Partriots, Minkah Fitzpatrick de Steelers y Justin Simmons de Broncos, Tyrann Mathieu de Chiefs y Morgan Cox de Ravens

Pateador de despeje: Jake Bailey de Patriots

Pateador: Justin Tucker de Ravens

Regresador de patada: Andre Roberts de Bills

Equipos Especiales: Matthew Slater de Patriots

Elegidos en la conferencia Nacional para Pro Bowl

Mariscales de Campo: Aaron Rodgers de Packers, Russell Wilson de Seahawks y Kyler Murray de Cardinals

Corredores: Dalvin Cook de Vikings, Alvin Kamara de Saints y Aaron Jones de Packers

Receptores: Davante Adams de Packers, DeAndre Hopkins de Cardinals, DK Metcalf de Seahawks y Justin Jefferson de Vikings

Ala cerrada: T.J. Hockenson de Lions y Evan Engram de Giants

Corredor de poder: Kyle Juszczyk de 49ers

Tacles: David Bakhtiari de Packers, Trent Williams de 49ers, Terron Armstead de Saints

Gar: Brandon Scherff de Washington Football Team, Elgton Jenkins de Packers y Andrus Peat de Saints

Centro: Jason Kelce de Eagles y Frank Ragnow de Lions

Alas defensivas: Cameron Jordan de Saints, Brandon Graham de Eagles, Chase Young de Washington Football Team

Tacles defensivos: Aaron Donald de Rams, Fletcher Cox de Eagles, Grady Jarrett de Falcons

Apoyadores: Khalil Mack de Bears, Za’Darius Smith de Packers, Jason Pierre-Paul de Buccaneers, Bobby Wagner de Seahawks y Fred Warner de 49ers

Perímetro: Jalen Ramsey de Rams, Jaire Alexander de Packers, Marshon Lattimore de Saints, James Bradberry de Giants, Quandre Diggs de Seahawks, Budda Baker de Cardinals, Jamal Adams de Seahawks y Tyler Ott de Seahawks

Pateador de despeje: Jack Fox de Lions

Pateador: Younghoe Koo de Falcons

Regresador de patadas: Cordarrelle Patterson de Bears

Equipos especiales: Nick Bellore de Seahawks