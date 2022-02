“No jugaré contra rusas o bielorrusas”: La postura de la ucraniana Elina Svitolina ante el conflicto con Rusia

El mundo del tenis no está exento de las consecuencias por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Los ecos de los jugadores se presentaron desde el Abierto Mexicano de Tenis y ahora alcanzaron al Abierto de Monterrey. La ucraniana Elina Svitolina se bajó del torneo para expresar su postura y por supuesto, apoyar a su país.

El Comité Olímpico Internacional llamó a las federaciones del mundo a tomar en cuenta a los deportistas rusos como neutrales. No obstante, otros organismos como la FIFA ya decidieron excluirlos por completo.

El debut de Elina Svitolina en Monterrey estaba programado para este martes 1 de marzo contra la rusa Anastasiya Potapova. Sin embargo, la ucraniana dejó claro que no disputará partidos por el momento, especialmente si son ante rivales de este país o de Bielorrusia.

“Creo que la situación actual requiere de una postura clara de nuestras organizaciones: ATP, WTA e ITF. De la misma manera, nosotros como jugadores ucranianos solicitamos seguir las recomendaciones del COI de aceptar a los rusos y bielorrusos como atletas neutrales, sin utilizar sus símbolos nacionales, colores, banderas o himnos.

“De acuerdo con esto, quiero anunciar que no jugaré mañana en Monterrey; tampoco otros partidos contra jugadoras rusas o bielorrusas hasta que se tomen estas necesarias decisiones. No culpo a los atletas rusos. Ellos no son culpables de la invasión a nuestra madre tierra. Y quiero rendir tributo a todos los jugadores, especialmente rusos y bielorrusos que valientemente expresaron su postura contra la guerra. Su apoyo es fundamental“, publicó la número 15 del mundo.

¿A qué tenistas que se oponen a la guerra se refiere Elina Svitolina?

Entre ese grupo de tenistas que se oponen a la guerra se encuentran los rusos Andrey Rublev y Anastasia Pavlyuchenkova. La número 14 en el ranking de la WTA publicó un comunicado con un mensaje contundente.

“Estoy asustada, al igual que mis amigos y familia. Pero no me asusta mostrar mi postura. Estoy en contra de la guerra y la violencia. Solo soy una atleta que juega al tenis. No soy política, ni una figura pública, no tengo experiencia en esto. Solo puedo estar en desacuerdo públicamente con estas decisiones y hablar abiertamente de ello“, redactó.

Por su parte, Rublev aprovechó una de sus victorias en Dubái para declararse en contra de la guerra en una de las cámaras de transmisión.