Ellen Fokkema: La futbolista que jugará en un equipo varonil de Holanda

Las mujeres siguen rompiendo con todos los esquemas que hay dentro del deporte y es que en Holanda acaba de darse un hecho único y sin precedentes. Este día la Asociación Holandesa de Futbol a informó que Ellen Fokkema, futbolista de 19 años de edad, se integrará a las filas del VV Foarut, un equipo varonil del país, siendo una grata sorpresa para la comunidad y fanáticos de este deporte.

Desde hace muchos años existía el estereotipo de que ‘las mujeres no pueden jugar futbol’. Eso ha quedado en el olvido, pues el futbol femenil ha crecido exponencialmente e incluso ha superado al varonil en muchos sentidos, por lo que es una categoría que merece mucho respeto aunque le sigue haciendo falta apoyo.

Ahora, de acuerdo a un comunicado de la Federación Holandesa, Ellen Fokkema dio un paso al frente en la búsqueda de darle mayor relevancia a las mujeres dentro del deporte y es que como ya dijimos, forma parte del VV Foarut, club varonil en el que buscará competir al mismo nivel, donde quiere ganarse un lugar en el 11 inicial y donde espera avanzar en su carrera.

¿Cómo es que se dio la integración de Ellen Fokkema al equipo varonil?

Ellen Fokkema se integró al VV Foarut debido a que en Holanda las niñas y las mujeres jóvenes pueden jugar futbol mixto de Categoría A hasta el nivel de menores de 19 años, pero luego tienen que jugar con equipos de Categoría B.

El cuadro del VV Foarut pertenece a la novena división de Holanda y se buscará que esta acción impulse a más niñas y jóvenes a probarse en los equipos varoniles, pues tratan de que haya equidad e igualdad de oportunidades para todo aquel que quiera una oportunidad en un equipo profesional.

“Es fantástico que pueda seguir jugando en este equipo. He estado jugando con estos muchachos desde que tenía cinco años y lamenté no poder jugar con ellos en un equipo profesional. En la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Futbol) siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ¿por qué no debería ser posible? Es todo un desafío, pero eso sólo me emociona más”, comentó Fokkema en entrevista.

Ellen Fokkema (19) spilet as earste fuotbalster mei yn KNVB-manljuskompetysje. ▶ https://t.co/lztUGnOT4P pic.twitter.com/805Cfju85b — Omrop Fryslân (@OmropFryslan) August 4, 2020

Ellen Fokkema platicó con los directivos del VV Foarut sobre la posibilidad de que le dieran la oportunidad de jugar con ellos y ambas partes fueron con la KNVB, donde no pasó mucho tiempo y les dieron el ‘sí’. Los muchachos del equipo varonil le han brindado todo su apoyo y espera vivir una experiencia totalmente nueva y llena de logros.

“Le pregunté al club si algo era posible y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo que puedo quedarme con ellos. No puedo decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este plan piloto”, sentenció Ellen Fokkema.