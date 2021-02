WTF!? Emmanuel Gigliotti jugó la Final del Guardianes 2020 contagiado de COVID-19

La Liga MX y sus sorpresas… Han pasado casi 2 meses desde la Final del Guard1anes 2020 entre León y Pumas, pero el delantero Emmanuel Gigliotti sorprendió con una confesión: durante el partido de vuelta estaba contagiado de COVID-19.

El delantero argentino fue pieza fundamental para que la Fiera obtuviera su octavo título, pues empató el marcador en la ida y en el duelo definitivo abrió paso a la victoria.

Sin embargo, desde Gigliotti y sus compañeros hasta el plantel de Pumas, corrieron un gran riesgo. El Puma iba a regresar a su país en las horas posteriores al campeonato y ahí se enteró del resultado positivo.

“Jugué la segunda Final, sin saberlo, contagiado. Al otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían en Argentina y salí positivo, entonces quiere decir que la Final la jugué con el bicho“, explicó en entrevista con TyC Sports.

La confesión del Puma Gigliotti Jugó la final ante @PumasMX contagiado de COVID-19 (Caso de recontagio, ya había dado positivo en junio antes de sumarse al @clubleonfc) pic.twitter.com/7RmBUdbcK0 — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) February 6, 2021

Por si fuera poco, esa no era la primera vez que Emmanuel Gigliotti salía positivo al coronavirus. En junio de 2020 y antes de incorporarse al plantel de Ignacio Ambriz (quien estuvo internado por el mismo diagnóstico), ya había luchado contra la enfermedad.

Cabe resaltar que durante los festejos de los goles y ya con el trofeo, los compañeros del Puma lo abrazaron y todos convivieron muy cerca. Hubo momentos en los que el argentino sí portó cubrebocas, pero los futbolistas incluso celebraron con la afición después de salir del estadio.