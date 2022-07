Uno de los más grandes, un histórico, un ganador y un piloto excepcional dice adiós a la Fórmula 1. No estamos hablando de cuatro personas diferentes, pues Sebastian Vettel era todo eso para el deporte motor.

A sus 35 años de edad y después de haberlo conseguido absolutamente todo en la Fórmula 1, el alemán pondrá fin a su carrera como piloto cuando termine la temporada 2022.

El anuncio lo hizo él mismo en un entrañable video en el que habla de su amor por la Fórmula 1, pero también por su familia, a la que le dedicará más tiempo tras su retiro.

Sebastian Vettel inicio su carrera en 2006, como piloto de pruebas para BMW Sauber y fue hasta 2007 que logró. A partir de 2008, se convirtió en piloto fijo en la Fórmula 1.

Aunque ya es oficial su retiro a final de temporada, todavía podremos disfrutar del actual piloto de la escudería Aston Martin, pues quedan más 10 Gran Premios en la Fórmula 1.

Las palabras del adiós de Sebastián Vettel

“Estoy aquí para anunciar mi retiro de la Fórmula 1 al terminar la temporada 2022. Probablemente debería empezar con una larga lista de personas a las que agradecer, pero me siento en la obligación de explicar las razones que hay en mi decisión“, comenzó Sebastian Vettel.

“Amo este deporte, ha sido el centro de mi vida desde que puedo recordar, pero por mucho que tenga mi vida encarrilada, hay más vida afuera de este camino. Ser piloto nunca ha sido mi única identidad, creo ciegamente en la identidad de lo que somos y como tratamos a los otros en función de lo que hacemos. ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres hijos y marido de una preciosa mujer“, agregó.

“Más allá de las carreras, he crecido en una familia y amor lo que hay alrededor de ella, he crecido con otros intereses más allá de la Fórmula 1. Mi pasión por las carreras y la Fórmula 1 viene de hace tiempo y he gastado mucha energía. Comprometerme con mi pasión de la forma en que lo hice y de la forma en que creo que es correcto ya no va de la mano con mi deseo de ser un gran padre y marido. La energía que me lleva a ser uno con el coche y el equipo, perseguir la perfección, requiere enfoque y compromiso. Mis objetivos han pasado de ganar carreras y pelear por campeonatos a ver a mis hijos crecer transmitiendo mis valores, ayudándoles a levantarse cuando caiga, escuchándolos cuando me necesiten, no teniendo que decirles adiós y lo más importante, siendo capaz de aprender de ellos“, terminó Sebastian Vettel.

El legado del piloto alemán

No estamos hablando de cualquier otro piloto en la Fórmula 1, cuando se menciona el nombre de Sebastian Vettel, nos referimos a uno de los más grandes en las pistas.

Sebastian Vettel es el campeón más joven de la Fórmula 1, además es tercero en mayor cantidad de carreras ganadas con 53 y el cuarto histórico en podios con 122.

Y, por si fuera poco, tiene el récord de más victorias en una temporada (13 en 2013), más poles en una campaña (15 en 2011), más victorias consecutivas (9 en 2013)… todo esto, tiene en su vitrina los cuatro títulos de F1.

