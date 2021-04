En video: Marcelo Flores y el golazo que hizo con el Arsenal juvenil

Marcelo Flores es uno de los talentos mexicanos que la están rompiendo en el extranjero y a su corta edad se ha ganado un lugar en el Arsenal, aunque aún en el equipo filial, pero ya en uno de los semilleros más grandes de Europa y hablamos de él porque hizo un gol digno de contar, además de ver.

El mexicano registró ante el Chelsea, su primer gol del año con el Arsenal y vaya que es un golazo. Este martes 20 de abril, se vivió el Arsenal vs Chelsea en la Premier League Sub-18, la victoria fue para los ‘gunners’ y Marcelo Flores empató el partido.

Jude Soonsup-Bell, delantero del Chelsea abrió el marcador a los 16 minutos, pero sólo 5 minutos después, Marcelo Flores recibió el balón pasado el mediocampo y condujo hasta cederle el balón a su delantero, quien vio el movimiento de desmarque que hizo el mexicano y le volvió a regresar el balón.

Cuando Marcelo Flores recibió el balón, ya tenía el espacio suficiente para sacar un disparo cruzado con la pierna izquierda a la altura de la media luna. Directo al ángulo y a recoger el balón del fondo de la red para Lucas Bergstrom, arquero del equipo contrario.

And just because I loved it !!!! Here it goes again on better quality pic.twitter.com/pBw91pQiLS

— Ruben Flores (@Ruboflores) April 21, 2021