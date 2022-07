Entrevista con Ana Galindo: ¿Qué hacer ante la ausencia de México en el futbol de Juegos Olímpicos?

México atraviesa un momento complicado a nivel de selecciones nacionales, pues no asistirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 en ninguna categoría. Además, la Sub 20 varonil se quedó sin Mundial y la mayor femenil está cerca de quedarse de la misma manera. Si hay alguien que conoce bien este entorno, es Ana Galindo.

Actual entrenadora de la Sub 17 femenil, también fue futbolista y sabe cual es el camino rumbo a estos torneos. Hace unos meses se convirtió en la primera directora técnica al frente de un combinado varonil de selección y anteriormente trabajó como auxiliar de Luis Pérez.

Aunque son procesos diferentes al suyo, Ana Galindo está presente la base de la Selección Mexicana y nos dio su perspectiva sobre la actualidad del futbol mexicano en estas instancias.

¿Qué hacer ante la ausencia del Tri en Juegos Olímpicos?

En la Sub 20 varonil, México se quedó sin Mundial y sin boleto a Juegos Olímpicos. En la mayo femenil, tampoco habrá boleto a París 2024 y la única esperanza es consumar el repechaje en la última jornada del Premundial. Sin saber que esto sucedería, Ana Galindo comentó que esta es una oportunidad de cambiar la base en selecciones nacionales.

“No te podría decir que faltó porque cuando no estás ahí es difícil opinar. Hay muchos factores que tienen que ver. Es una gran oportunidad de replantear el trabajo que se está haciendo a nivel estructura y base con estos jugadores. Es una excelente oportunidad para buscar nuevas maneras de desarrollarlos. Yo lo veo parecido a la Selección Femenil Sub 20, que después de su Mundial tiene que dar un salto cuántico para llegar a la mayor.

“Es una oportunidad para generar una estrategia conjunta. Independientemente de lo que haya pasado al interior, creo que el trabajo de Luis Pérez es muy bueno, tiene planteamientos interesantes. A veces el futbol es así, puedes hacer todo bien y tener el resultado o no. Ahí es un poco caprichoso y por eso nos gusta tanto el futbol, porque nada está escrito. Esto se puede ver como una oportunidad de crecer“, explicó Ana Galindo en entrevista para Sopitas.com.

Es importante decir que esta entrevista se llevó a cabo antes de que el Tri Femenil perdiera los partidos contra Jamaica y Haití. Aun así, Ana Galindo nos detalló que algunos procesos quedan incompletos por la manera en que están estructuradas las categorías… y sus resultados.

Los pendientes del futbol femenil en México, de acuerdo con Ana Galindo

Aunque el Premundial de la Concacaf todavía ni empezaba, al platicar con Ana Galindo aprovechamos para preguntarle qué hace falta para que el futbol femenil siga creciendo en México. La directora técnica considera que ha habido un crecimiento importante, pero incluso a nivel sociedad hace falta apertura.

“Todavía nos falta seguir desarrollando estructuras hacia abajo. Idealmente desde que más escuelas abrieran actividades extraescolares con niñas de 5 años, eso potenciaría a las generaciones que vienen. Hay niñas de esa edad que ven a Stephany Mayor y quieren ser como ella, pero en su escuela o su colonia no hay equipo de futbol“, indicó.

Pero concretamente sobre la Liga MX Femenil, Ana Galindo enfatizó en la importancia de las categorías con límite de edad. La Sub 17 se transformó en una Sub 18 y en este momento es la única división independiente al primer equipo de los clubes.

Sin embargo, la estratega también remarcó que esto debe ir acompañado de cuerpos técnicos completos y apoyo por parte de la directiva.

“Necesitamos una Sub 15, una Sub 20 también en los clubes, que la Sub 18 sea la 20 y vuelva la Sub 17. Y fortalecer esa estructura con todo lo que implica: apoyo de psicología, nutrición, preparación física. Que sea algo con cuerpos técnicos completos en cada categoría. Entender que entrenas mujeres y no hombres chiquitos es súper importante, que tengas esa especialización“, finalizó Ana Galindo.

