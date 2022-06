¿Se acuerdan de Ana Galindo, la primera estratega que dirige a una selección varonil? Pues ya debutó con el Tri Sub 17 y si su nombramiento, aunque fuera temporal, ya eera histórico, el comienzo de la aventura fue mejor, ya que el conjunto mexicano se impuso en su primer partido ante Uruguay, 2-0, de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol.

La Selección Sub 17 es dirigida por Raúl Chabrand, sin embargo, el timonel se encuentra al frente del Tri que juega el torneo Maurice Revello (antes Esperanzas de Toulon), de modo que la categoría menor está en manos de Galindo, quien es la estratega del equipo femenil Sub 17, la cual está calificada al Mundial.

El equipo mexicano está de gira por Japón, donde sostendrá tres partidos amistosos. El primero fue en el Estadio Yurtec, en Miyagi, donde la escuadra nacional impuso condiciones gracias a los goles de Daniel Valencia, jugador de Santos Laguna y Emilio García, de Bravos de Juárez.

Selección Mexicana

¿Por qué es importante?

La gira por Japón resulta histórica para la Selección Mexicana, pues es la primera vez que una estratega se hace cargo de un equipo varonil. En el mundo son pocos los casos en los que una mujer comanda a un equipo varonil, y aunque cada vez encontramos más casos, resulta casi imposible encontrar a una mujer al frente de una selección.

Bueno, pues México dio el primer paso en ese sentido con Ana Galindo, quien como muchas actuales estrategas, se desarrolló en los banquillos como auxiliar técnica en equipos conformados por hombres.

Antes de hacerse cargo de la Sub 17 Femenil, Galindo formó parte del cuerpo técnico de Luis Pérez, actual entrenador del equipo varonil Sub 20, de modo que ya conocía la forma de trabajar dentro de un equipo varonil.

Galindo, más allá del nombramiento temporal, ya dejó un precedente histórico con un triunfo en su primer partido, lo cual aporta confianza a ella y a sus dirigidos, y la confianza es la primera puerta para que Galindo o cualquier otra entrenadora, reciba una oportunidad definitiva para dirigir a un equipo varonil en México, ya sea a nivel de selecciones o de clubes, pues esto no se trata de géneros, sino de capacidad y resultados, porque en la vida de cualquier entrenador o entrenadora, los resultados mandan.

Selección Mexicana

Poco tiempo de preparación

El plan original del Tri era que Alberto Rodriguez, técnico la Selección Mexicana Sub 15 varonil, viajara con la Sub 17 a Japón, sin embargo, arrojó positivo a COVID, por lo que no pudo hacer el viaje.

De esta manera, Ana Galindo tomó al equipo con una convocatoria ya armada y con muy poco tiempo para trabajar como líder de la escuadra mexicana, aunque en realidad ya conocía a varios jugadores, pues Ana ha trabajado de cerca con el equipo varonil, sobre todo desde que Chabrand se hizo cargo del equipo que viajó a Francia.

Selección Mexicana

Esta al frente de la selección de mayor gloria

No es un secreto las glorias que le ha dado la Selección Sub 17 a México, pues esta categoría ha ganado dos Mundiales, uno en 2005 y otro en 2011, además de un subcampeonato en 2019, y se prepara rumbo al Mundial del 2023, de modo que Ana Galindo puede presumir que dirige a un equipo mundialista y ganó ante el mismo rival contra el cual México se coronó en la Copa del Mundo del 2011, en el Estadio Azteca.

Ana Galindo ya ha ganado una parte de la batalla en busca de la igualad y cualquier victoria al frente del equipo Sub 17 no hará otra cosa más que abrirle las puertas de nuevos y mayores retos en el futbol, varonil y/o femenil.

