La postemporada de NFL está a la vuelta de la esquina y los mejores equipos ya tienen un lugar asegurado para disputarse el título Vince Lombardi, pero no siempre clasifican los equipos con récord ganador en la temporada y esto es porque una de las divisiones de la Conferencia Americana aun no tiene definido a su campeón. El Este de la NCF aun es contendida entre New York Giants, Dallas Cowboys y Washington Football Team, todos con récord perdedor.

En otro sistema de competencias, estos equipos tal vez ya no tendrían la posibilidad de jugar postemporada y estarían planeando el siguiente draft y agencia libre. En la NFL, clasifican los 4 líderes divisionales, sin importar el récord que tengan, ya sea perdedor o ganador.

Para esta campaña 2020-2021, el panorama del Este de la Nacional no pinta nada bien en cuanto a rendimiento y esto se ve reflejado en los pésimos números que los equipos tenido a lo largo de la campaña. Con los Philadelphia Eagles ya eliminados, sólo quedará un lugar para un equipo que tendrá marca de 6 ganados y 10 perdidos o 7 ganados y 9 perdidos.

Estamos a pocos días de arrancar la semana 17, última de temporada regular de NFL y nos presentará 2 juegos divisionales que definirán el rumbo para estos equipos y su meta de llegar a la postemporada y luchar por el campeonato.

Washington Football Team

El actual y momentáneo líder de división en NFL, tiene un récord de 6 ganados y 9 perdidos. Ostenta el título divisional porque tiene 2 victorias sobre los Dallas Cowboys, que tienen la misma marca. En la semana 17 enfrentarán a los Eagles y con una victoria están dentro de la postemporada sin importar los demás resultados.

En caso de derrota y si ganan los Cowboys se alejaría de la postemporada, y si ganan los Giants empatarían con 6 ganados y 10 perdidos. La ventaja sería para los de la “Gran Manzana”, ya que tienen 2 victorias divisionales sobre Washington. El partido contra los Eagles será el domingo 3 de enero a las 7:20pm.

It all comes down to next Sunday nighthttps://t.co/MDx8YeA3S2 — Washington Football Team (@WashingtonNFL) December 28, 2020

Dallas Cowboys

El equipo de la “Estrella Solitaria” revivió en las últimas semanas y pasó de ser el último de la división a estar luchando por un lugar en postemporada y tiene un récord de 6 ganados y 9 perdidos, enfrentará a los Giants este 3 de enero a las 12:00pm.

Una derrota los dejaría a Cowboys fuera de la temporada y con una victoria sobre Giants, tendría que esperar una derrota de Washington forzosamente debido a que una victoria de éste equipo, le emparejaría en el récord y tendría la desventaja divisional, ya que perdió ambos duelos en la temporada con Washington.

Still Alive With a Game To Play 📰 Read more from @nickeatman ⬇️ — Dallas Cowboys (@dallascowboys) December 28, 2020

New York Giants

Los Giants se encuentran en tercera posición de la división Este de la NFC con récord perdedor de 5-10 pero aun con aspiraciones de llegar a postemporada de NFL una vez más y conseguir el título. El duelo contra los Cowboys, como ya mencionamos, se llevará a cabo el 3 de enero a las 12:00pm.

Necesitan una victoria forzosa sobre Cowboys y derrota de Washington para avanzar a la siguiente ronda, si estos resultados se llevan a cabo necesitarían ganarle a Dallas por diferencia de 7 puntos, ya que estarían empatados en el récord y también el los duelos divisionales, el siguiente criterio de desempate serían los puntos a favor en la temporada .Una victoria de los comandados por Ron Rivera los dejaría fuera.