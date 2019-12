El 1 de Enero suele ser un día especial: cruda, recalentado, el optimismo desbordante por el inicio de un año nuevo y por supuesto, la Tazoniza colegial de la NCAA, en donde si bien, el campeonato no se disputará sino hasta el próximo 13 de Enero (partidazo entre LSU vs Clemson) no podemos ignorar las bondades de tener un día repleto de fútbol americano por doquier.

Si son como yo, que no terminan de entender bien el formato de la Tazoniza, ,las conferencias, rankings y los requisitos para poder jugar un tazón, les invito a repasar nuestra guía de Tazoniza For Dummies.

Ahora si, vámonos tendidos con los partidos que nos esperan en la Tazoniza para iniciar el 2020:

Rose Bowl / 1 de Enero 2020 / 3:00PM / ESPN

Es probablemente uno de los tazones más icónicos y reconocibles en la historia de la NCAA, disputándose año con año desde 1902 y que ahora, enfrentará ni más ni menos que a Oregon vs Winsconsin, dos equipos que se quedaron al borde de clasificar a los playoffs, pero que cuentan con gran potencial para regalarnos un encuentro explosivo.

Razón para verlo: Si eres de los fanáticos de la NFL que gustan ver estos partidos para ver en acción a prospectos del próximo Draft, entonces querrás ver a Jonathan Taylor, el corredor de Winsconsin que pasará a la historia como uno de los RB más prolíficos en el fútbol americano colegial y que en esta temporada acumula 21 TD por tierra y 5 más por aire.

Outback Bowl / 1 de Enero 2020 / 1:00PM / ESPN

Conocido originalmente como el Hall Of Fame Bowl, el Outback Bowl debe su nombre al patrocinio de la famosa cadena de restaurantes, que enfrenta al tercer equipo de la Big Ten Conference contra el cuarto de la Southeastern Conference, es decir que en esta ocasión veremos a Auburn vs Minnesotta.

Razón para verlo: Hay que aprendernos este nombre: Derrick Brown, tackle defensivo de la Universidad de Auburn nombrado jugador defensivo del año y muy probablemente, primera selección en el próximo Draft de la NFL.

Citrus Bowl / 1 de Enero 2020 / 1:00PM / ESPN

Año con año, el Citrus Bowl se disputa en Orlando, Florida y este año nos espera con un Michigan vs Alabama Crimson Tide que será más que especial, pues Alabama se quedó fuera de los playoffs por primera vez en cinco años, así que ahora jugarán por el orgullo ante la universidad de Michigan que es entrenada por un viejo conocido de la NFL: Jim Harbaugh.

Razón para verlo: Si hablamos de Jim Harbaugh no podemos olvidarnos de Nick Saban, otro legendario entrenador de la NCAA que pasó con más pena que gloria por la NFL. Así que si, es un gran Tazón de entrenadores. Ahora bien, si de jugadores especiales hablamos, hay que seguir a los receptores de Alabama, especialmente a DeVonta Smith y Jerry Jeudy.

Sugar Bowl / 1 de Enero 2020 / 7:45PM / ESPN

Un dato curioso del Sugar Bowl es que obedece su nombre a que el estadio donde se disputó por primera vez este Tazón, estaba ubicado a unos metros de donde se creó la primera plantación de Azúcar en Louisiana, el estado que más azúcar produce en los Estados Unidos. Después del dato inútil del dia, podemos pasar al partido que disputarán Georgia vs Baylor, dos equipos que se quedaron a una sola victoria de clasificar a los playoffs. Al mismo tiempo este será el segundo año consecutivo que Georgia dispute el Sugar Bowl y esperamos que lo haga mejor que el año pasado en donde perdieron frente a Texas.

Razón para verlo: Georgia está retacado de talento, desgraciadamente, muchas de sus figuras se perderán el Sugar Bowl, pues prefieren recuperarse y enfocarse en las preparaciones para el Scouting Combine de la NFL. Así que si hay que ver a alguien, ese es Charlie Brewer, QB de Baylor que regresa después de haber sufrido una conmoción cerebral.

Campeonato Nacional / 13 de Enero / 7:00pm / ESPN

Y ahora si, si hay un partido colegial que nadie se puede perder es el agarrón entre Clemson y LSU por el Campeonato Nacional.

Por un lado, Clemson cumplirá precisamente el 13 de Enero dos años sin perder un sólo partido,y en la semifinal de Campeonato lograron reponerse de una desventaja de 16-0 frente a Ohio para clasificar a la final.

Por el otro, la ofensiva de LSU promedia más de 30 puntos por partido en la presente temporada y vienen de derrotar, humildemente, 63-28 a Oklahoma en un partido en el que sumaron más de 700 yardas y en donde el ganador del Heisman, Joe Burrow lanzó ocho pases de anotación.

Razón para verlo: La mejor ofensiva LSU se enfrenta a la mejor defensiva, Clemson. Pero eso no es todo, los veteranos del Americano recordarán aquél épico partido de campeonato que enfrentó a dos grandes QB’s del colegial y obvios prospectos de la NFL: Vince Young vs Matt Leinart y si bien ninguno de los dos logró consolidar su carrera a nivel profesional, aquel campeonato del 2005 fue una verdadera delicia. Desde entonces no había un encuentro que enfrentara a dos QB’s con tanto potencial como este, que verá a Joe Burrow de LSU enfrentar a la melena más cotizada de la NCAA: Trevor Lawrence.

Así que vayan liberando la agenda, aparten un poco de pavo, bacalao y romeritos y prepárense para disfrutar de una gran época del año, como es la Tazoniza colegial de la NCAA.