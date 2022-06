El nombre de Luuk de Jong ha estado en boca de todo mundo estos últimos días acá en México. Mucho se decía que estaba a un pasito de llegar al Toluca, pero ahora parece que los Diablos se sumarán a la lista de equipos mexicanos a los que el neerlandés ha rechazado venir.

Pues sí, aunque parecía que Luuk de Jong ya estaba buscando casa en el Estado de México, al final habría decidido no venir al Toluca para sumarse al proyecto de Ignacio Ambriz.

El rumor de su posible llegada se volvió muy fuerte cuando Blanca Ríos, periodista de Fox Sports, lo dio por hecho con un mensaje a través de sus redes sociales, ilusionando a toda la afición escarlata.

Pero como te decía, eso parece haberse caído al final. David Medrano compartió que Luuk de Jong habria avisado de último momento que siempre no. La propia Blanca Ríos se pronunció de nuevo en redes diciendo que su tuit inicial fue por confiar en su fuente, y hasta ‘Nacho’ Ambriz habló al respecto.

“Es una mentira, te lo digo honestamente, no hay contratos firmados, no ha habido arreglo con ninguno, simplemente fue acercarse (…) ha sido más el ronroneo de la prensa, de que De Jong ya estaba arreglado. No, no hay hay nada de eso”, expresó el timonel de los Diablos.