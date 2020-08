Los cambios en el FC Barcelona continúan y uno de sus referentes ya no entra en planes del club. Según reportan, Ronald Koeman ya le avisó a Luis Suárez que no seguirá con los ‘Culés’, por lo que ante su inminente salida hay algunos clubes interesados en él y aunque no tienen el mismo peso a nivel mundial, lo ayudarían a mantener su protagonismo.

Luis Suárez ha estado en las filas del FC Barcelona desde hace 6 años. Luego de que dejó al Liverpool en busca de cumplir un sueño, tuvo momentos formidables dentro de La Liga y la Champions League, torneos que conquistó en su paso por España.

Ahora parece que esta etapa del ‘Charrúa’ ha terminado y no le queda más que buscar un nuevo club, pues con 33 años de edad y un posible retiro a corto plazo, el tiempo se acaba para un delantero de su nivel. A continuación veremos los equipos que ficharían a Luis Suárez.

Ajax busca el regreso de Luis Suárez

Previo a llegar al Liverpool, Luis Suárez jugó con el Ajax y tuvo una época bastante buena, pues el ‘Charrúa’ disputó 159 partidos, marcó 111 goles y eso le valió para ser fichado por uno de los clubes más grandes de Inglaterra.

En las últimas horas ha sonado muy fuerte que el Ajax quiere de regreso a Luis Suárez y hay dos opciones para que este fichaje se dé, pues lo comprarían directamente o Koeman sugeriría un intercambio por Donny Van De Beek.

Inter de Milán y el intercambio que le propondría el Barcelona

Otro gigante europeo estaría interesado en Luis Suárez y es que el Inter de Milán va en serio por ser el monarca de Italia, por ello buscarían al ‘Charrúa’ para complementar su ataque… o reponerlo.

Se dice que al igual que como con el Ajax, Luis Suárez podría entrar en un intercambio y es que el Barcelona seguiría insistiendo por Lautaro Martínez, jugador que no se ve probable que salga, por lo que una compra directa sería lo más adecuado.

West Bromwich quiere romper el mercado

Uno de los equipos recién ascendidos a la Premier League quiere comenzar con todo su nueva etapa, es por ello que quieren a un jugador de autoridad y que ya conozca la liga.

Luis Suárez sería una pieza ideal para el West Bromwich, club que buscará no sólo la permanencia, sino que quiere llegar lejos en los torneos locales, por lo que la jerarquía del aún jugador del Barcelona podría ser la clave del éxito.

Luis Suárez iría al Inter Miami por unos millones

Si bien Europa es una gran posibilidad y Luis Suárez aún tiene mucho que ofrecer, el irse a la MLS a ganar millones también es algo factible y es que el Inter Miami de David Beckham y Rodolfo Pizarro estaría interesado en el aún jugador del Barcelona.

Lo quieren convertir en su jugador franquicia, quieren que los ayude a ponerse en lo más alto de la MLS y tomando en cuenta que son un club nuevo, sería un golpe mediático importante para ellos.