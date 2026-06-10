Lo que necesitas saber: Erik Lira debutó en Primera División con Pumas después de estar solo semana y media en Tabasco

De las gradas del Olímpico a la Selección Mexicana, Erik Lira recorrió un camino lleno de obstáculos que lo forjaron como futbolista y como persona. Hoy, el mediocampista que se recuperó solo de una lesión seria es uno de los pulmones del Tricolor de Javier Aguirre.

Esta es la historia de Erik Lira:

Del Olímpico Universitario a niño protocolo

Erik Lira nació y creció en Coapa. Desde los 5 años su papá lo llevaba a ver a Pumas al Estadio Olímpico, y a los 10 ya estaba integrado en Fuerzas Básicas del club universitario.

Su primer contacto real con una cancha de Primera División llegó con una invitación para ser parte del protocolo en un partido de Liga MX. Según ha contado el propio jugador, estaban en cantera cuando les preguntaron si querían participar y, por supuesto, dijeron que sí.

Erik Lira y Marco García como niños protocolo | Foto: Especial

Ese momento terminó por enamorarlo del futbol profesional. Ahí, entre nervios y emoción, el niño chaparrito que cargaba una bandera comenzó a soñar con algo más grande.

La lesión que lo forjó lejos de casa

Ese sueño estuvo a punto de frustrarse cuando tenía apenas 18 años. Militando en Necaxa, Erik Lira se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y tuvo que enfrentar la recuperación en Aguascalientes, lejos de su familia.

Erik Lira durante su paso por Necaxa | Foto: vía Futbol Total

De acuerdo con sus propias declaraciones, esa etapa complicada fue la que forjó su carácter. Se las arregló solo, sin el sostén directo de sus papás, y salió adelante con la mentalidad que antes vio en ídolos como Darío Verón, Israel Castro y Rafa Márquez.

Lira se considera fuerte mentalmente, con un carácter bastante marcado. Y eso no es presunción: es lo que lo mantuvo de pie cuando todo pudo haberse venido abajo.

De Tabasco a Primera en tiempo récord

Después de la lesión, Erik estuvo cerca de fichar con Celaya en la Liga de Expansión. Sin embargo, fue convencido por el entrenador Humberto González para irse a Pumas Tabasco, filial del equipo que lo vio crecer.

La promesa era clara: en un mes estaría jugando en Primera División. Pero ni siquiera necesitó tanto. Solo le tomó semana y media para debutar con el primer equipo de Pumas ante Atlas, en el Estadio Jalisco.

Erik Lira vs Atlas | Foto: Christian de Marchena

Ahí comenzó a construir lo que hoy es su carrera: un mediocampista de contención con personalidad, que no suelta la pelota y que muerde en cada disputa, como un auténtico Pitbull.

Erik Lira: Pieza clave en la Selección Mexicana

Con el paso del tiempo, Erik Lira se consolidó como uno de los jugadores más confiables del mediocampo mexicano. Su carácter fuerte, su mentalidad ganadora y su capacidad para sostener el juego desde atrás lo convirtieron en una pieza fundamental.

Hoy, bajo las órdenes de Javier Aguirre, Lira es parte del engranaje de la Selección Mexicana. El mismo niño que alguna vez cargó una bandera en el protocolo de un partido, ahora impone respeto en la cancha con la playera del Tri.

Erik Lira durante el partido amistoso contra Australia | Foto: Carlos Ramírez

Y aunque su camino no fue sencillo, cada golpe lo hizo más fuerte. Porque Erik Lira se hizo a sí mismo lejos de casa, con carácter y con hambre de triunfo.

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