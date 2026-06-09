Lo que necesitas saber: La Hormiga González fue rechazado dos veces en Chivas por ser chaparrito y muy delgado

Armando ‘La Hormiga’ González estaba destinado a ser futbolista por influencia de su padre, Luis Armando González, quien fue jugador profesional y militó en varios clubes de Primera División, entre ellos Chivas, Tecos, y Necaxa. Se retiró como jugador de Celaya en el verano del 2003, justo cuando nació su hijo, por lo cual el delantero y goleador de las Chivas es originario de Celaya, Guanajuato

Tras el retiro, su padre incursionó como entrenador y de esta forma pudo desarrollar y pulir las bases de juego de la ‘Hormiga’, quien desde muy pequeño comenzó a destacar en ligas infantiles.

Luis Armando, papá de La Hormiga González

¿Por qué le dicen ‘Hormiga’ a Armando González?

El apodo de ‘La Hormiga’ llegó desde la infancia, precisamente cuando jugaba en categorías infantiles. Armando era un jugador de baja estatura que corría por toda la cancha para colaborar con su equipo, como si fuera una hormiga.

“Aunque le sacaran una cabeza, siempre iba al frente”, recuerda su papá sobre aquella etapa de formación. Desde ese entonces ya destacaba como un delantero con un amplio olfato goleador.

El origen del apodo de ‘La Hormiga’ González

Chivas rechazó a “La Hormiga” González dos veces

Entre los 12 y 13 años, ‘La Hormiga’ hizo pruebas con Chivas. El pequeño Armando fue captado por visores en Aguascalientes. En ambas marcó varios goles, por lo cual superó los filtros, sin embargo, fue rechazado las dos ocasiones debido a sus condiciones físicas. Aún era un jugador bajo de estatura y delgado.

“Me dijeron que estaba muy chaparrito, que no podía ser delantero con esa estatura y ese peso”, recuerda el delantero, quien poco después comenzó la aventura futbolística en Tercera División, en Aguascalientes.

Fue a los 15 años cuando volvió a llamar la atención en Chivas, así que volvió a hacer una tercera prueba, invitado por Juan José Balcázar, dio de ‘Chicharito’ Hernández y ahora, con más estatura y masa muscular, fue aceptado y se integró al Rebaño.

Hormiga González con México / mexsport

‘La Hormiga’ y su pasión por el anime

Uno de sus pasatiempos favoritos es el anime y entre sus series favoritas destaca BlueLock, basada en una historia de futbol, de la cual se desprende su personaje favorito, Yoichi Isagi, inspirado en el delantero italiano Filippo Inzaghi.

Esa gusto por el anime lo ha llevado a la vida real, pues suele festejar sus goles con Chivas y con la Selección Mexicana imitando a sus personajes favoritos.

Por esta situación, el delantero mexicano ha sido apodado como el ‘Otaku del gol’, aunque ese apodo no le gusta tanto. “Me gusta más Hormiga. Al principio, como que me incomodaba un poco, porque me hacían mucha burla. Me decían ‘es otaku y no se baña’ y yo sí me baño. No tengo nada en contra de los otakus, me gusta la cultura japonesa”.

Tras conquistar su primer título de goleo en la Liga MX, en el Apertura 2025, Amaury Vergara, dueño de las Chivas, le regaló una figura de Yoichi Isagi. “Te lo busqué por todo Tokio, cabrón”.

Al final del entrenamiento, nuestro presidente, @Amauryvz, nos compartió unas palabras y entregó un reconocimiento a nuestro campeón goleador, Armando González. pic.twitter.com/QbooTDenNK — CHIVAS (@Chivas) November 24, 2025

El futuro del gol de la Selección Mexicana está en sus manos y por ahora ‘La Hormiga’ asistirá a su primer Mundial, con la esperanza de tener minutos.