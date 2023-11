Las cosas en el Manchester United no están nada bien y no solo en lo deportivo, también en el interior del club. Y es que Erik ten Hag prácticamente veto a Jadon Sancho de todas las instalaciones del primer equipo, es más, ni al comedor lo deja entrar.

Y todo porque Sancho afirmó que ha sido usado como ‘chivo expiatorio’ y que su ausencia en las convocatorias de los ‘Diablos Rojos’ se debe a otras razones que nada tienen que ver con lo deportivo, declaraciones que enfurecieron al entrenador neerlandés.

Pero vamos por partes, todo comenzó cuando Erik ten Hag dejó fuera de la convocatoria para el duelo contra el Arsenal a principios del mes de septiembre a Jadon Sancho, según él, porque no entrenaba al parejo de sus compañeros, sin embargo, el exjugador del Borussia Dortmund usó sus redes sociales para desmentir a su entrenador.

“¿Jadon Sancho fuera? Basado en el rendimiento durante los entrenamientos, no lo elegimos. Tienes que alcanzar el nivel todos los días en el Manchester United. Es por que eso que en este partido no fue seleccionado”

Aunque, otras versiones afirman que Sancho estuvo llegando tarde a varios entrenamientos del United y eso más su bajo rendimiento, fueron las razones para apartarlo del equipo.

El mensaje que Jadon publicó y que eliminó a los pocos minutos, sin embargo, causó la furia de Erik ten Hag, quien como respuesta a las acusaciones del Jadon le prohibió la entrada hasta el comedor y según algunos reportes de la prensa inglesa la única manera en la que levantará el castigo será si recibe una disculpa de parte de Sancho.

“Por favor, no crean todo lo que leen. No dejaré a la gente decir cosas que son completamente falsas. Me he comportado muy bien en los entrenamientos esta semana. Creo que hay otras razones para esto en las que no profundizaré. He sido el chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo que es injusto“

Jadon Sancho en sus redes sociales