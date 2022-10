Momentos de verdadera incertidumbre está viviendo Cristiano Ronaldo en el Manchester United, pues parece que está borrado con los ‘Red Devils’ bajo las órdenes de Erik Ten Hag.

Cristiano Ronaldo no es titular en el Manchester United de Erik Ten Hag y la mayor parte de los minutos que ve, vienen desde la banca o en partidos de Europa League.

Y aunque esto no le gusta del todo a Cristiano Ronaldo, se había adaptado a jugar pocos minutos y respetar la decisión del DT, peeeeeeeero, todo se rompió en el último partido del Manchester United.

Foto: Getty Images

El Manchester United enfrentaba al Tottenham en la Premier League y antes de que acabara el partido, Cristiano Ronaldo se fue directo a los vestidores. Se disculpó y toda la cosa, pero el daño ya estaba hecho.

Erik Ten Hag y el Manchester United no pasaron por alto esta indisciplina y no lo convocaron para el siguiente partido de los ‘Red Devils’, pero eso no es todo, porque el DT mencionó que ‘el Bicho’ se negó a entrar al campo y eso no es algo que pase por alto el estratega.

Foto: Getty Images

¿Qué sucedió la última vez que un jugador se negó a entrar bajo las órdenes de Erik Ten Hag?

Desafortunadamente para Erik Ten Hag, no es la primera vez que esto sucede, pues Cristiano Ronaldo no es el primer jugador que le dice que nel, para entrar a la cancha.

Eso sí, no es reciente la última vez que sucedió. Tenemos que ir cuatro años atrás, o sea, en el 2018 cuando dirigía al Ajax y Amin Younes le dijo al DT que no entraría en la victoria 4-1 sobre el Heerenveen.

En imágenes se puede ver a Erik Ten Hag dando instrucciones para que Amin Younes entre al campo, peeeeeero, el futbolista negándose a hacerlo y desafiando la instrucción del entrenador.

Tras esto, Amin Younes no volvió a jugar un partido con el Ajax, de hecho, no faltaban muchos (restaban seis fechas) y también lo mandó a entrenar con el equipo filial.

¿Haría lo mismo con Cristiano Ronaldo?

Obviamente, Amin Younes no tiene la trayectoria de Cristiano Ronaldo y aún se desconoce si aplicará la misma medida con la estrella portuguesa, aunque sí tomó una decisión importante.

Pues el primer paso ya lo dio Erik Ten Hag, pues al igual que a Amin Younes, al ‘Bicho’ ya lo mandó a entrenar por separado este viernes 21 de octubre y aquí la pregunta es:

¿Será que Cristiano Ronaldo no vuelve a jugar un partido con el Manchester United o tendrán algunas excepciones con él?

Foto: Getty Images