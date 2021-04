Errores y sanciones: Así le fue a Checo Pérez en el Gran Premio de Imola

El mexicano Checo Pérez vivió su segundo Gran Premio como piloto de Red Bull en Imola, pero a diferencia de lo ocurrido en Baréin, su carrera dejó mucho que desear y pasó de estar cerca del podio, a quedar en la doceava posición.

Esto quiere decir que el oriundo de Guadalajara no aportó puntos para su escudería: su compañero Max Verstappen se llevó el primer lugar, así que sumó 25 unidades y Red Bull llegó a 53 en la temporada.

Lo cierto es que este circuito es conocido por las complicaciones que genera: desde la lluvia hasta las curvas, hubo diferentes factores que influyeron en el desempeño de Checo Pérez y el resto de los pilotos en el Gran Premio de Imola.

A pesar de haberse quedado con la segunda posición para la largada, esta no fue la mejor para el mexicano. Max Verstappen lo superó, y de paso también a Lewis Hamilton, pero Pérez cayó hasta el cuarto lugar ante la buena salida de Charles Leclerc.

Las malas noticias no pararon y ya sabíamos que la lluvia podía complicarle a todos: en la vuelta 13 se confirmó una penalización de 10 segundos para Checo, quien rebasó durante el ingreso del safety car.

Checo has been issued a 10 second stop-and-go penalty after overtaking under SC 🛑😔 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/yGuxa6QXki

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) April 18, 2021