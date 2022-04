El escándalo de contratos entre Gerard Piqué y Luis Rubiales por la Supercopa de España

Un nuevo escándalo de documentos filtrados, audios reveladores y más ataca a España. Ya le tocó a Florentino Pérez y esta vez todo el mundo tiene en el ojo del huracán a Gerard Piqué, Luis Rubiales (Presidente de la Federación Española de Futbol) y la Supercopa de España.

De acuerdo con El Confidencial, tiene conversaciones, documentos y audios que demuestran una alianza entre la empresa Kosmos, de Gerard Piqué y Luis Rubiales para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita y además, llevarse una comisión en el proceso.

Dicha información del medio español, menciona que Luis Rubiales presionó a las autoridades de Riad para que abonaran a Kosmos, hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en Arabia Saudita y no sólo eso, trató de ocultar la participación de Piqué en la operación.

Básicamente, Kosmos fue intermediaria en el contrato y se aseguró con ello cuatro millones de euros anuales por cada una de las primeras seis ediciones de la Supercopa de España que se jueguen en Arabia Saudita, así que, por eso Gerard Piqué se ve involucrado.

Los ‘Supercopa files’ como les nombró El Confidencial, revela un audio que supuestamente envió Luis Rubiales a Gerard Piqué cuando el acuerdo con Arabia Saudita y el tema de la Supercopa de España quedó totalmente cerrado.

“Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Cuídate mucho, amigo“, dijo el presidente de la RFEF a Piqué.

No es el único audio revelador entre Gerard Piqué y Luis Rubiales

El Confidencial dio tela de donde cortar, pues también hay unos cuantos audios de Gerard Piqué repartiendo unos cuantos millones de euros entre los equipos participantes, sin olvidarse de la comisión que se llevaría Luis Rubiales también.

“A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça… a los otros se les paga 2 y 1… son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos… le decimos que, si no, el Madrid no va… y le sacamos un palo más o dos palos más“, dije Piqué sobre la negociación.

Pero como el miedo no anda en burro, antes de la filtración de todos estos audios y documentos, la Real Federación Española de Futbol se blindó y días antes denunció el robo de información y conversaciones privadas de Luis Rubiales en un comunicado.

Este tema dará mucho de qué hablar en los siguientes meses y falta ver la respuesta de Gerard Piqué, así como, la de Luis Rubiales y sobre todo, lo que pueda pasar o no con la Supercopa de España.