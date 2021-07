Revelan más audios de Florentino Pérez contra Cristiano Ronaldo, Mourinho y Del Bosque

¿Se acuerdan de los audios de Florentino Pérez insultando a Iker Casillas y a Raúl González? Pues hay más. El diario español El Confidencial atacó de nueva cuenta al presidente del Real Madrid al filtrar un par de nuevos audios y éstos están dirigidos hacia el portugués Cristiano Ronaldo y sus compatriotas, Coentrao y José Mourinho.

A los portugueses se le suma Vicente del Bosque, quien fuera entrenador del Madrid en la era de los galácticos y quien después condujo a España a ganar el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa del 2012.

¿Qué dice sobre Cristiano Ronaldo?

De acuerdo al medio español, estos audios corresponden al mes de octubre del 2012, cuando el Madrid era vapuleado por el que es considerado el mejor Barcelona de la historia, aunque Josep Guardiola ya había dejado al club y éste era dirigido por Tito Vilanova.

Sobre Cristiano aseguró que “es un tío imbécil, un enfermo”, respecto a su forma de actuar para obtener atención. “Cristiano Ronaldo está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial.. ¿Por qué crees que hace esa tontería?”, se escucha en el audio.

Florentino no sólo cargó contra Cristiano sino contra todos los portugueses del Madrid, incluido Jorge Mendes, el representante de Cristiano y Mourinho.

“Mendes no manda nada en él (Cristiano). Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos (Cristiano y Mourinho) son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera”, indica.

¿Qué dice sobre Mourinho y Coentrao?

Con Mourinho y Florentino Pérez se decía que había una buena relación, incluso desués de la salida del estratega, a quien según los audios califica como un “imbécil” en una conversación sobre Coentrao.

“Ese es tolili (de corto entendimiento). Ese es uno de los efectos del Madrid. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Madrid se los come. Ahora mismo está cagado… y Mourinho es un imbécil. No es que (Coentrao) no quiera jugar… Bueno, es un poquito subnormal. Conduce sin carnet… Dicho eso, le ha agobiado la presión y eso es de estar enfermo. Pero al otro le da igual que esté enfermo porque lo mata”, dice el responsable de la Superliga Europea.

A Vicente del Bosque también le tocó

Cuando Florentino Pérez llegó al Madrid, prometió formar al mejor equipo del mundo con los mejores jugadores, pero también se dijo que deseaba un entrenador mediático, de modo que le dio las gracias a Vicente del Bosque.

A respecto, Florentino asegura en los audios que el timonel era una estafa y que no podía lidiar con un vestidor conformado por figuras como David Beckham, Ronaldo, Figo, entre otros jugadores.

“Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete. A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida. Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada”, indica.

¿Y qué dice Florentino Pérez?

Los audios debilitan de alguna manera la figura de Florentino Pérez, no sólo como presidente del Real Madrid, sino como fundador de la Superliga Europea, que aún después de las renuncias de los equipo ingleses y dos de los tres clubes italianos, se niega a morir.

“Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga“, indicó a la vez que explicó que estudiará la situación con sus abogados antes de actual legalmente.