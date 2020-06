La Roma volvió a la Serie A y lo hizo con una voltereta ante la Sampdoria. Mismo caso que el Atalanta con la Lazio.

Después de haber derrotado al Hellas Verona, con gol del ‘Chucky‘ Lozano, el Napoli necesitaba que los de arriba fallara y así parecía que iba a suceder. El único que falló fue el Inter, que empató a tres con el Sassuolo en un partido dramático en el Giuseppe Meazza.

#AtalantaLazio | 3-2 | FULL-TIME

🤩 NON MOLLIAMO MAI!!! GRANDI RAGAZZI!!! CHE VITTORIA!!!

😍 A stunning second half performance sees us come back from 2-1 down at half-time to triumph over Lazio! WE NEVER GIVE UP!!!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/aPavvZJbSD

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 24, 2020