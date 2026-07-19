Lo que necesitas saber: España llega a la final con un solo gol en contra

España fue el primer invitado a la final del Mundial 2026, después de dejar en semifinales a Francia, considerada la máxima candidata para ganar la Copa del Mundo. El equipo ibérico se impuso 2-0 y espera a Argentinapara disputar el partido por el título.

La Selección de España llega a la final con sólo un gol en contra y hasta ahora Bélgica ha sido la única que logró marcarle en este Mundial.

Final del Mundial 2026

¿Cuántas finales ha jugado España en los Mundiales?

España disputará su segunda final en la historia de los Mundiales. La primera ocasión fue en Sudáfrica 2010 con una generación que en la que destacaban jugadores como Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, quienes vencieron a Países Bajos 1-0 en tiempos extra.

O sea que La Roja volverá a jugar una final de una Copa del Mundo 16 años después, pero ahora con una generación liderada por Lamine Yamal, quien acaba de cumplir 19 años de edad.

España ha ganado las semifinales que ha jugado en Mundiales

Finales disputadas por España

Edición Resultado Sudáfrica 2010 España 1-0 Países Bajos Norteamérica 2026 España vs

El camino de España hacia la final

España llega a la final casi con paso perfecto. Hay que recordar que en su debut empató sin goles contra Cabo Verde, una de las gratas sorpresa esta Copa del Mundo.

Desde aquel resultado ha ganado todos sus partidos, frente Arabia, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia.

Lamine Yamal jugará su primera final de Copa del Mundo / Mexsport